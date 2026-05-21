Reggio Calabria, torna il Premio Oreste Granillo: pronta la conferenza di presentazione

Si terrà sabato 23 maggio 2026, alle ore 11.00, nella cornice dell’Oasi Club di Pentimele, a Reggio Calabria, la conferenza stampa di presentazione dell’ottava edizione del Premio Sportivo Internazionale Oreste Granillo, il riconoscimento dedicato allo storico presidente della Reggina. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di commemorare la figura di Oreste Granillo, dirigente sportivo e uomo delle istituzioni che ha segnato la storia della città e dello sport calabrese. Granillo, oltre a essere stato presidente della Reggina, è stato anche sindaco di Reggio Calabria, presidente regionale del CONI e consigliere federale. A lui è intitolato lo stadio cittadino.

Nel corso degli anni il Premio ha saputo ritagliarsi uno spazio di rilievo nel panorama sportivo nazionale e internazionale, ospitando personalità di primo piano come Michele Uva, Beppe Marotta, Gabriele Gravina, De Laurentiis, Evelina Christillin, Gianluigi Buffon e Gianni Infantino. Alla conferenza stampa prenderanno parte l’ideatore e organizzatore della kermesse, il giornalista Maurizio Insardà, il presidente del CONI Calabria Tino Scopelliti, il presidente del Comitato Regionale FIGC Saverio Mirarchi e lo storico dirigente della Reggina Franco Iacopino. Il prestigioso riconoscimento sarà realizzato dall’orafo G&B Spadafora, eccellenza dell’arte orafa italiana.