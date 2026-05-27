Reggio Calabria, TARI 2026: scadenze, Bonus Sociale e servizi online per i contribuenti

“Hermes Servizi Metropolitani, comunica ai gentili contribuenti che sono in fase di recapito gli avvisi relativi all’acconto TARI 2026. L’importo è suddiviso in tre rate: la prima scadenza è fissata per il 31 maggio, la seconda per il 31 luglio, la terza per il 30 settembre, mentre in caso di rata unica la scadenza è prevista per il 16 giugno. La modalità di pagamento prevista è con F24. Se non ha ricevuto l’avviso, il contribuente può comunque scaricarlo dal sito www.hermesrc.it, accedendo alla sezione SERVIZI -> BOLLETTE. APPLICAZIONE BONUS SOCIALE TARI. Si comunica che, come previsto dalla deliberazione ARERA n. 355/2025, ai soggetti aventi diritto sarà applicato il Bonus Sociale TARI”. E’ questa la comunicazione di Hermes ai cittadini di Reggio Calabria.

“Nell’ottica di migliorare i processi di accertamento e riscossione, Hermes Servizi Metropolitani tende la mano ai cittadini andando incontro alle loro esigenze dando seguito a un rapporto che si consolida sempre di più all’insegna dell’equità e della prossimità, è attivo infatti sul portale hermesrc.it il servizio PRENOTA IL TUO APPUNTAMENTO presso gli sportelli Hermes”.