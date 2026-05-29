Reggio Calabria, svolta a Palazzo del Governo: il neo sindaco Francesco Cannizzaro incontra il Prefetto Clara Vaccaro per tracciare il futuro della città

Si apre ufficialmente una nuova pagina politica e amministrativa per la città dello Stretto, segnata da un passaggio istituzionale di fondamentale importanza. Nella mattinata di oggi si è tenuto il primo importante incontro istituzionale per il neo sindaco di Reggio Calabria, l’onorevole Francesco Cannizzaro. Il nuovo primo cittadino ha voluto dare un segnale forte di presenza, legalità e continuità dello Stato sul territorio, recandosi immediatamente presso l’Ufficio territoriale del Governo per incontrare S.E. il Prefetto, Clara Vaccaro. Questo faccia a faccia rappresenta l’avvio formale delle interlocuzioni ad alto livello per la nuova amministrazione comunale, delineando fin da subito le priorità e i metodi di un mandato che punta a rispondere con tempestività ed efficacia alle urgenze storiche e alle nuove sfide del territorio reggino.

Sicurezza, servizi e sviluppo economico: i temi caldi sul tavolo

Il colloquio non si è limitato a un formale passaggio di consegne o a un semplice saluto di cortesia, ma si è subito trasformato in un tavolo di lavoro approfondito su tutte le principali emergenze e opportunità che interessano la comunità. Il neo eletto sindaco ha voluto rimarcare la centralità del legame tra il Comune e l’ufficio territoriale del Governo, elemento cardine per la tenuta sociale e lo sviluppo del territorio. L’onorevole ha commentato l’esito del confronto spiegando la natura del rapporto che lo lega alla rappresentante dello Stato e gli argomenti nevralgici affrontati nel corso del lungo summit.

“Doveroso da parte mia incontrare il Prefetto prima di ogni altra istituzione, sebbene il dialogo tra noi non sia mai mancato in questi anni, durante i quali ho esercitato il ruolo di parlamentare. Come in tutte le altre occasioni, si è trattato di uno scambio di idee cordiale e schietto – spiega Cannizzaro – ma questa volta sicuramente più prolungato, nel corso del quale ci siamo confrontati su numerose tematiche che riguardano la Città, approfondendo questioni strategiche per il suo sviluppo e miglioramento, con attenzione particolare ai servizi primari, alla vivibilità, a legalità e sicurezza, alle prospettive di crescita economica ed alle politiche sociali, a tutela delle fasce più fragili. L’obiettivo è affrontare con efficacia e celerità le questioni più rilevanti, nella consapevolezza che soltanto attraverso il confronto costante e la collaborazione sinergica sia possibile individuare soluzioni concrete ed efficaci”.

Le parole del primo cittadino mettono in luce la chiara volontà di aggredire con urgenza i nodi cruciali della macchina cittadina, partendo dal potenziamento dei servizi primari e dal miglioramento della vivibilità urbana. In un contesto socio-economico complesso come quello di Reggio Calabria, le strategie di crescita economica e la pianificazione di mirate politiche sociali a tutela dei cittadini più vulnerabili diventano i pilastri fondamentali su cui edificare l’azione amministrativa dei prossimi anni, all’insegna di una stretta cooperazione con gli organi di controllo.

Verso una nuova sinergia istituzionale per il bene collettivo

La prospettiva delineata da questo primo incontro ufficiale punta alla costruzione di un modello di governance partecipato e trasparente, dove la cooperazione strategica tra gli enti dello Stato si configura come l’unica via percorribile per garantire risposte concrete ed immediate alla cittadinanza. Il dialogo istituzionale costante tra il Comune e la Prefettura si preannuncia dunque come il motore trainante delle future scelte politiche per la città, con l’obiettivo dichiarato di azzerare le distanze tra la macchina amministrativa e i bisogni reali della popolazione locale.

“L’intenzione è quella di mantenere costantemente aperto un dialogo proficuo, nell’interesse collettivo – aggiunge il nuovo primo cittadino reggino – in linea con l’impegno che ho assunto con i cittadini di costruire una Reggio più vicina ai bisogni delle persone, guardando al futuro con visione, equilibrio istituzionale e senso di responsabilità. Per raggiungere questi obiettivi so di poter contare quotidianamente sul fondamentale apporto della Prefettura di Reggio Calabria e quindi di Sua Eccellenza, Clara Vaccaro, alla quale ho rinnovato i miei complimenti per lo stile e l’efficacia con cui ha sempre svolto il proprio ruolo, in maniera costruttiva e rassicurante, diventando un punto di riferimento per tutti i reggini, non solo per le autorità, concorrendo ad avvicinare le istituzioni alla cittadinanza”.

Il profondo riconoscimento tributato al Prefetto Clara Vaccaro evidenzia quanto la figura della massima autorità governativa sul territorio sia percepita non solo come un presidio di legalità, ma come un solido punto di riferimento per l’intera comunità calabrese. Con questo importante e tempestivo passaggio, il sindaco Francesco Cannizzaro ha tracciato la rotta iniziale del suo mandato sul territorio, puntando su equilibrio, responsabilità e su una rinnovata sinergia con lo Stato, elementi ritenuti indispensabili per garantire il rilancio economico, sociale e civile di Reggio Calabria.