Reggio Calabria, sprofonda il manto stradale a Mosorrofa: “strade pericolose”

La denuncia di un cittadino dopo i cedimenti in via Sella San Giovanni e via Anzario I Traversa: disagi anche per il passaggio degli autobus ATAM

strada sprofondata

“Le voragini stradali a Reggio Calabria sono un’ emergenza costante spesso acuita da guasti alla rete fognaria o alle piogge  A Mosorrofa dopo quella in Via Sella San Giovanni non ancora riparata, che impedisce agli autobus dell’ ATAM di arrivare a destinazione, si è creata una nuova voragine in Via Anzario I Traversa pericolosissima per i pedoni e gli automobilisti che quotidianamente l’ attraversano . I cedimenti del manto stradale spesso sono causati da lavori sui sottoservizi non eseguiti a regola d’arte. Cosa aspettano gli organi competenti per intervenire e mettere in sicurezza le buche in questione? Un intervento tempestivo è fondamentale per la sicurezza di chi quotidianamente percorre quelle strade. La sicurezza viene prima di tutto e dovrebbe essere al centro dell’ attenzione di un’ amministrazione locale degna di tale nome”. E’ questa la segnalazione inviata alla Redazione di StrettoWeb da un cittadino di Reggio Calabria esasperato.

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