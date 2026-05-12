Reggio Calabria sotto shock per la morte di Mimmo Franco, educatore amatissimo dai giovani: “molto più di un allenatore”

Melito Porto Salvo si trova a fare i conti con una grande perdita: quella di Mimmo Franco. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo nel cuore della comunità, che si stringe attorno alla sua famiglia con immensa commozione. La sua morte segna la fine di un’epoca, non solo per lo sport, ma per l’intera società melitese. Mimmo Franco non era solo un uomo di sport, ma prima di tutto una persona di straordinario valore umano. La sua generosità, disponibilità e il suo spirito di servizio lo hanno reso un punto di riferimento imprescindibile per Melito e i comuni vicini. Sempre pronto a tendere una mano, senza mai chiedere nulla in cambio, Mimmo ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore di chi lo ha conosciuto.

Una vita tra sport e impegno sociale

Il suo percorso è stato segnato da un legame profondo con lo sport, ma anche da un impegno sociale che ha arricchito e trasformato la sua comunità. Mimmo Franco ha saputo unire la passione per il calcio con una dedizione al sociale, dando un contributo concreto e autentico in ogni ambito in cui è stato coinvolto. Le sue azioni hanno sempre parlato di valori, entusiasmo e un forte senso di appartenenza, qualità rare che lo hanno reso un esempio per molti.

Il ruolo fondamentale nella Polisportiva Melitese

Per la Polisportiva Melitese, Mimmo Franco è stato molto più di un semplice membro: è stato uno dei fondatori di quel progetto, credendo fermamente nel suo valore fin dal primo momento. Ha contribuito con la sua esperienza, il suo cuore e la sua dedizione alla nascita e allo sviluppo di questa realtà sportiva, che oggi porta il suo nome come simbolo di passione e impegno. La sua presenza, sempre costante e determinata, ha lasciato un segno indelebile, che rimarrà per sempre nella storia della Polisportiva Melitese.

Un vuoto difficile da colmare

La perdita di Mimmo Franco lascia un vuoto che sarà difficile da riempire. La comunità di Melito Porto Salvo perde un uomo che, con il suo spirito, ha unito le persone e le ha fatte sentire parte di qualcosa di più grande. Il suo esempio di vita continuerà a vivere nei ricordi, nei valori che ha trasmesso e in tutto ciò che ha insegnato.

Il cordoglio del comune di Melito di Porto Salvo

“Il Sindaco Tito Nastasi e l’Amministrazione Comunale di Melito di Porto Salvo esprimono profondo cordoglio per la prematura scomparsa del caro concittadino Mimmo Franco, un vero signore, nel calcio e nella vita. Con il suo esempio, la sua correttezza, la sua passione e le sue straordinarie doti umane, ha rappresentato per tanti giovani e per l’intera comunità un punto di riferimento autentico sia come educatore che come sportivo. La sua scomparsa lascia un profondo senso di vuoto in quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo, apprezzarne l’umanità, la disponibilità e l’amore sincero per il territorio e per i valori più nobili dello sport. Oggi tutta Melito si stringe attorno alla famiglia, condividendone il dolore”. E’ questo il post di cordoglio del comune di Melito di Porto Salvo dopo la scomparsa del concittadino Mimmo Franco.