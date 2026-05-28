Reggio Calabria, smarrito il pinscher Golia: l’appello della famiglia per ritrovarlo

Ore di apprensione a Reggio Calabria per la scomparsa di Golia, un pinscher nero di 14 anni smarrito nella zona di Saracinello, nei pressi di Bovetto. La famiglia del cane lo sta cercando senza sosta da ieri, dopo che del cane si sono perse le tracce. Golia è un cane anziano, molto buono e docile, ma a causa dell’età vede poco e anche l’udito non è più ottimale. Proprio per questo motivo potrebbe trovarsi in difficoltà, spaesato e impaurito, soprattutto se si fosse allontanato in una zona che non conosce bene.

Avvistato da alcuni cittadini, poi nessuna traccia

Secondo quanto riferito dalla famiglia, il cane smarrito sarebbe stato avvistato da due persone dopo la scomparsa, ma da quel momento non sarebbero arrivate altre segnalazioni utili. Le ricerche sono proseguite ininterrottamente, ma finora senza esito. A rendere più delicata la situazione è il fatto che Golia non avrebbe il microchip, circostanza che rende più difficile l’identificazione immediata nel caso in cui venisse trovato da qualcuno. La famiglia teme che il pinscher possa essersi nascosto per paura o che stia vagando disorientato nella zona.

L’invito ai cittadini: segnalare ogni avvistamento

L’appello è rivolto a tutti i cittadini di Saracinello, Bovetto e delle aree vicine: chiunque dovesse vedere un pinscher nero anziano, anche solo per pochi istanti, è invitato a segnalarlo subito. È importante non spaventarlo e, se possibile, avvicinarlo con calma, perché Golia è docile ma potrebbe essere molto impaurito. Per qualsiasi segnalazione utile o per comunicare un eventuale ritrovamento è possibile contattare il numero 3711612109. La famiglia chiede la massima collaborazione e spera di poter riabbracciare al più presto il piccolo Golia.