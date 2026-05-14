Reggio Calabria, si rafforza il legame tra il Museo Archeologico e il Concorso dei Madonnari di Taurianova

Si rafforza il legame tra il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria e il Concorso Internazionale dei Madonnari – Città di Taurianova, giunto quest’anno alla sua undicesima edizione e in programma dal 31 luglio al 2 agosto 2026. La conferma della collaborazione con il MArRC rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita della manifestazione ideata e organizzata dall’Associazione Amici del Palco, realtà impegnata da anni nella promozione culturale e artistica del territorio e nella valorizzazione dell’arte madonnara.

Nel corso degli anni il Concorso è diventato uno degli appuntamenti artistici e culturali più attesi della Calabria

Nel corso degli anni il Concorso è diventato uno degli appuntamenti artistici e culturali più attesi della Calabria, capace di richiamare artisti da tutta Italia e dall’estero e di trasformare le strade cittadine in una grande galleria d’arte a cielo aperto, dove il linguaggio dell’arte incontra la spiritualità, la tradizione e il vissuto contemporaneo.

“La disponibilità e l’attenzione dimostrate dal direttore Fabrizio Sudano – dichiara il presidente dell’Associazione Amici del Palco, architetto Giacomo Carioti – rappresentano per noi un segnale importante. Significa riconoscere che anche un’esperienza nata dal territorio, come il nostro Concorso Internazionale dei Madonnari, può dialogare con le più prestigiose istituzioni culturali della Calabria. Questa collaborazione rafforza l’idea di una cultura che non resta chiusa nei luoghi istituzionali, ma che incontra le persone, anima le piazze e rafforza le comunità”.

L’edizione 2026 del Concorso si svilupperà attorno al tema “Il mondo con occhi umani, tra sacro e vissuto”

L’edizione 2026 del Concorso, riconosciuto dalla Legge Regionale n. 27 del 4 agosto 2022 come manifestazione di rilievo regionale, si svilupperà attorno al tema “Il mondo con occhi umani, tra sacro e vissuto“, invitando gli artisti a confrontarsi con una riflessione profonda sul presente, tra spiritualità, fragilità e ricerca di senso. La manifestazione si inserisce inoltre in un percorso sempre più ampio di collaborazioni e sinergie con alcuni dei più importanti concorsi nazionali e internazionali del settore. Tra questi figurano le storiche esperienze italiane di Curtatone, Nocera e Nicosia, le scuole di arte madonnara napoletana e toscana, il festival “Bella Via” di Monterrey, in Messico, e diverse realtà europee. È possibile consultare il bando dettagliato del Concorso Internazionale dei Madonnari – Città di Taurianova sul sito ufficiale del Concorso http://www.madonnaritaurianova.it/e le relative pagine social.

La manifestazione gode del patrocinio della Regione Calabria, del Consiglio Regionale della Calabria, della Città Metropolitana di Reggio Calabria, del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, della diocesi di Oppido Mamertina – Palmi, del Comune di Taurianova, del Polo Museale di Soriano Calabro, dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, dellaConsulta delle Associazioni di Taurianova, del Festival Bella Via del Messico, della Fondazione Istituto Regionale per la Comunità Greca di Calabria, di Calabria Straordinaria.