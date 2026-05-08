Reggio Calabria, shock a Gioia Tauro: giovane imprenditore vola dal tetto durante i lavori e muore

Una tragedia immensa ha sconvolto l’intera Piana di Gioia Tauro. Nel pomeriggio di ieri ha perso la vita Fabio Cananzi, giovane imprenditore originario di Gioia Tauro, deceduto mentre stava eseguendo alcuni lavori sul tetto di un’abitazione. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe precipitato improvvisamente dal tetto, finendo violentemente sull’asfalto sottostante. Un impatto devastante che, purtroppo, non gli ha lasciato scampo. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi sarebbe anche quella delle forti raffiche di vento che, in quei momenti, avrebbero potuto provocare la perdita di equilibrio.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri, che hanno avviato tutti gli accertamenti necessari per chiarire con precisione la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità. La notizia della scomparsa di Fabio Cananzi si è diffusa rapidamente in tutta la città, lasciando attonita e profondamente colpita la comunità gioiese. Numerosi i messaggi di cordoglio e vicinanza apparsi sui social network, dove amici, conoscenti e cittadini hanno voluto esprimere il proprio dolore e stringersi attorno alla famiglia in queste ore drammatiche.

Fabio Cananzi lascia la moglie e due figli. Una perdita dolorosa che colpisce non soltanto i familiari e gli affetti più cari, ma un intero territorio che oggi si raccoglie nel silenzio e nella commozione per una tragedia che lascia sgomenti. L’ennesimo incidente mortale sul lavoro che riporta con forza al centro dell’attenzione il tema della sicurezza nei cantieri e dei rischi che migliaia di lavoratori affrontano quotidianamente nello svolgimento delle proprie attività.

Il post di cordoglio della Pro Loco di Gioia Tauro

“Oggi una brutta notizia Gioia Tauro piange un grande uomo un mio grande amico fratello per una disgrazia sul lavoro un padre di famiglia xhe parte la mattina per portar a casa un pezzo di pane e si ritrova a ritornare chiuso dentro un pezzo di tavola senza vita senza quel sorriso per abbracciare la moglie ev figli non si può morire così. Lotta per la vita ogni giorno ogni ora, ogni istante , e dopo ; il silenzio noi associazioni ci proclamiamo lutto cittadino dei associati perché Fabio è uno di noi e non deve essere dimenticato per quello che hanno sempre fatto insieme al padre e fratelli perché questi sono i Cananzi cia Fabio veglia su tua moglie e i tuoi bellissimi figli”. Sono queste le tristi parole espresse dal Presidente della Pro loco di Gioia Tauro, Pino Prattico.