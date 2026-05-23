Reggio Calabria, seggio elettorale alla scuola di Catona tra i rifiuti: montagne di spazzatura davanti all’ingresso

A Reggio Calabria, alla vigilia dell’apertura delle urne, arriva una segnalazione destinata a far discutere. Alla scuola elementare di Catona, individuata come seggio elettorale, l’allestimento delle sezioni è avvenuta mentre all’esterno dell’edificio, proprio nella zona d’ingresso, sono presenti una notevole quantità di spazzatura. Una situazione che colpisce ancora di più perché quello stesso accesso, domattina, sarà attraversato da migliaia di elettori chiamati al voto.

Il problema dei rifiuti a Reggio Calabria

Il problema dei rifiuti a Reggio Calabria torna così a incrociare una giornata particolarmente delicata per la vita democratica della città. Un seggio elettorale, infatti, non è un edificio qualunque: è il luogo in cui i cittadini esercitano il diritto di voto. Per questo, la presenza di spazzatura all’ingresso assume un valore che va oltre il semplice disservizio.

Catona e il tema del decoro nei luoghi pubblici

La spazatura a Catona riporta al centro anche il tema del decoro urbano nei quartieri di Reggio Calabria. La presenza di rifiuti nei pressi di un edificio scolastico è già di per sé un elemento critico; se poi lo stesso edificio è destinato a ospitare un seggio elettorale, la questione assume un rilievo ancora maggiore.