Reggio Calabria, “Scala Mentis”: alla “Falcomatà–Archi” un cammino di memoria e legalità contro le mafie

Un messaggio forte, simbolico e profondamente educativo partirà dall’Istituto Comprensivo “Falcomatà–Archi” di Reggio Calabria, dove sabato 30 maggio 2026, alle ore 10.00, presso il cortile del plesso “Pirandello”, si terrà “Scala Mentis – Ogni passo è un NO alle mafie”, evento culturale promosso dalla scuola nell’ambito delle azioni educative dedicate alla memoria, alla cittadinanza attiva e alla cultura della legalità.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di trasformare un luogo quotidiano – una scala scolastica – in un potente simbolo civile: un percorso della memoria capace di accompagnare studenti e comunità educante in una riflessione autentica sui temi della giustizia, del coraggio e della responsabilità. Come suggerisce il titolo stesso, “Scala Mentis” diventa metafora di crescita culturale e consapevolezza, un invito rivolto alle nuove generazioni a non restare indifferenti davanti ai fenomeni mafiosi.

“Non una semplice scala… non semplici gradini da attraversare ogni giorno… ma passi che scuotono le menti e solcano le coscienze”, si legge nel testo manifesto dell’iniziativa, che descrive il progetto come un cammino civile capace di spezzare il silenzio e risvegliare la memoria collettiva. L’evento vedrà la partecipazione di autorità civili, militari e religiose, oltre alla presenza di ospiti del panorama artistico e culturale, tra cui l’attrice e cantante Alessandra De Liguoro e il pianista Alessandro Miceli, che accompagneranno i momenti di riflessione con contributi artistici e musicali.

Ampio spazio sarà dedicato agli studenti dell’istituto, protagonisti attivi della manifestazione attraverso interventi, performance e momenti di riflessione, insieme all’esibizione del Coro e dell’Orchestra di Fiati “Pirandello”, in un percorso che intreccia memoria, arte e partecipazione. La direzione artistica dell’evento è affidata al professore Martino Parisi, docente dell’istituto, che curerà il coordinamento culturale e performativo della manifestazione. Il progetto è stato realizzato grazie alla significativa collaborazione del Comitato dei Genitori, la cui presenza attiva e costante rappresenta un prezioso sostegno alle iniziative educative e culturali della scuola.

La dirigente scolastica, dott.ssa Serafina Corrado, ha sottolineato il valore dell’iniziativa, esprimendo inoltre un sentito ringraziamento alle famiglie: “educare alla legalità significa costruire ogni giorno coscienze libere e responsabili. “Scala Mentis” vuole essere un simbolo concreto di memoria e impegno, un luogo vivo in cui i nostri studenti possano comprendere che cultura e conoscenza sono gli strumenti più forti contro ogni forma di sopraffazione. Desidero rivolgere un sincero ringraziamento al Comitato dei Genitori per la costante presenza e il prezioso supporto offerto alle iniziative della nostra scuola, segno concreto di una comunità educante unita e partecipe”. Non un semplice evento, dunque, ma un gesto educativo destinato a lasciare un segno: perché, come recita il messaggio conclusivo del progetto, “ogni giorno, ogni passo, sia un NO assordante alle mafie”.