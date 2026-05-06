Reggio Calabria, salvato un uomo dal suicidio sulla spiaggia di Calamizzi: l’intervento della Polizia di Stato

Momenti di forte apprensione nella serata di martedì 5 maggio 2026 sulla spiaggia di Calamizzi, a Reggio Calabria, dove una Volante della Polizia di Stato è intervenuta per soccorrere una persona che, secondo quanto riferito in una segnalazione inviata alla redazione di StrettoWeb, era intenzionata a compiere un gesto estremo gettandosi in mare. L’episodio sarebbe avvenuto intorno alle 18:00, mentre un cittadino si trovava nella zona per passeggiare con il proprio cane. Proprio durante la passeggiata, il testimone ha notato la presenza della Volante e l’intervento degli agenti, impegnati in un’operazione delicata e complessa, finalizzata a far desistere l’uomo dal proposito suicidario.

L’intervento della Volante della Polizia di Stato

Secondo quanto riportato nella segnalazione, gli agenti della Polizia di Stato si sarebbero resi protagonisti di un intervento definito “prezioso ed indispensabile”. La Volante è intervenuta sulla spiaggia di Calamizzi per avvicinare e mettere in sicurezza la persona in difficoltà, evitando che la situazione potesse degenerare. Il testimone racconta che la pattuglia “si è resa protagonista di un’operazione atta a far desistere un soggetto dal compiere un suicidio sulla spiaggia di Calamizzi a Reggio Calabria intenzionato a gettarsi in mare”. Una descrizione che restituisce la delicatezza dell’intervento e il valore dell’azione compiuta dagli agenti, chiamati non soltanto a garantire la sicurezza pubblica, ma anche a gestire una situazione umana estremamente fragile.

Due poliziotti elogiati per il salvataggio

Nella segnalazione viene rivolto un particolare elogio ai due poliziotti intervenuti. Il cittadino sottolinea l’impegno mostrato dagli agenti, che sarebbero riusciti con pazienza e determinazione a convincere la persona a desistere dall’insano gesto. “Colgo l’occasione di elogiare questi due poliziotti che si sono impegnati con non poca facilità a far desistere questa persona dall’insano gesto”, si legge nella comunicazione inviata alla redazione.

Parole che evidenziano la complessità dell’intervento, nel quale la tempestività, la capacità di dialogo e la sensibilità degli operatori hanno avuto un ruolo decisivo. In casi come questo, infatti, l’azione delle forze dell’ordine richiede equilibrio, lucidità e attenzione alla persona, oltre alla normale preparazione operativa.

Le Volanti di Reggio Calabria come presidio di sicurezza e umanità

La segnalazione amplia poi il ringraziamento a tutte le Volanti di Reggio Calabria, definite ancora una volta un presidio fondamentale per il territorio. L’episodio di Calamizzi viene indicato come esempio concreto di un’attività che non si limita alla repressione dei reati, ma che comprende anche il soccorso, la prevenzione e la tutela della vita. Il cittadino scrive infatti che “tutte le Volanti di Reggio ancora una volta confermate presidio di sicurezza e non solo, spesso la loro attività istituzionale non serve solo ad assicurare i criminali alla giustizia ma, come in questo caso, a salvare una vita umana intenzionata al suicidio”.

Un passaggio che mette in luce una dimensione spesso meno visibile del lavoro quotidiano delle forze dell’ordine. Gli agenti sono chiamati a intervenire in contesti molto diversi tra loro, dalle emergenze di ordine pubblico alle situazioni di disagio personale, dove la capacità di ascolto può diventare determinante.

Un gesto che riporta al centro il valore della vita

La vicenda avvenuta sulla spiaggia di Calamizzi richiama l’attenzione su un tema delicato e profondamente umano: quello del suicidio e della solitudine che può accompagnare chi vive un momento di estrema difficoltà. In questo caso, secondo quanto segnalato, l’intervento della Polizia di Stato ha consentito di evitare una tragedia. La presenza della Volante, la prontezza degli agenti e la loro capacità di gestire il momento hanno permesso di salvare una vita. È una notizia che, oltre al fatto di cronaca, racconta anche l’importanza di una rete di attenzione sul territorio e del ruolo di chi, ogni giorno, è chiamato a intervenire quando una situazione diventa critica.

Il ringraziamento del cittadino agli agenti

La segnalazione si chiude con un messaggio di riconoscenza nei confronti dei poliziotti e, più in generale, di chi opera quotidianamente per la sicurezza della comunità. Il cittadino evidenzia come, in un contesto sociale spesso segnato da solitudine e fragilità, la presenza delle forze dell’ordine rappresenti un punto di riferimento essenziale.

“In un periodo storico dove l’essere umano è abbandonato a sé stesso, questi ragazzi rimangono una risorsa indispensabile e prioritaria, per tutti”, conclude la segnalazione. Parole che danno il senso di un intervento percepito non solo come un atto professionale, ma come un gesto di umanità. A Reggio Calabria, sulla spiaggia di Calamizzi, una Volante della Polizia di Stato ha contribuito a salvare una vita, confermando il valore del presidio quotidiano sul territorio.