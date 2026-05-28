Reggio Calabria, ruba il giubbotto a un’agente dentro il Comando di Polizia Locale: 70enne denunciato

Nella giornata di ieri, la Polizia Locale di Reggio Calabria ha individuato e denunciato all’autorità giudiziaria un utente degli Uffici della Caserma Macheda Marino che , proprio all’interno del Comando aveva sottratto un capo di vestiario di un’agente. Il settantenne reggino infatti, si era presentato il giorno prima presso il Comando di Polizia Locale per ritirare un documento rilasciato dall’Ufficio Tecnico del Traffico. Durante l’attesa, però, approfittando di un momento di distrazione di un’agente, ha sottratto e portato via un giubbotto di proprietà dell’agente medesima con all’interno effetti personali della stessa.

Successivamente alla denuncia, sporta nella medesima sede, sono scattate le verifiche consistite principalmente nella visione delle telecamere di sicurezza a circuito chiuso del presidio di Polizia. In breve tempo è stato individuato l’uomo, che unitamente al documento richiesto, si era allontanato dal Comando con un souvenir. In poco tempo, grazie ai riscontri documentali, l’uomo è stato identificato. Dopo le formalità di rito, e la riconsegna del capo sottratto alla legittima proprietaria, è stato denunciato per furto all’autorità giudiziaria. Vige, a carico dell’indagato, la presunzione di innocenza, fino a sentenza passata in giudicato.