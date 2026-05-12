Reggio Calabria, Rosanna e il piccolo Gabriele potranno avere una casa: “è l’inizio di un nuovo percorso” | INTERVISTA

Dopo giorni di preoccupazione, appelli e difficoltà, per Rosanna Melara e il piccolo Gabriele sembra finalmente aprirsi una nuova fase. La loro storia, raccontata nei giorni scorsi da StrettoWeb, aveva commosso tanti lettori: una madre in cerca di una soluzione abitativa stabile, il desiderio profondo di poter vivere accanto al proprio figlio e la necessità urgente di ritrovare una quotidianità fatta di sicurezza, casa e normalità. Una vicenda delicata, segnata da ostacoli concreti e da una ricerca non semplice, ma anche da una forte mobilitazione umana. Attorno a mamma Rosanna si è infatti creata una rete di attenzione, vicinanza e solidarietà che nelle ultime ore ha portato a una notizia attesa: è stata individuata un’abitazione da poter affittare alla famiglia, una casa che potrebbe consentire a Rosanna di condividere finalmente il proprio percorso di vita con il piccolo Gabriele.

Individuata una casa a Croce Valanidi per mamma Rosanna

La svolta arriva grazie all’impegno di chi, in questi giorni, si è attivato per trovare una soluzione concreta. L’abitazione individuata si trova a Croce Valanidi, a Reggio Calabria, ed è descritta come dotata di tutti i servizi necessari. Un passaggio importante, che restituisce fiducia a una famiglia provata e che ora guarda avanti con maggiore serenità. A comunicare la notizia è Anna Maria Stanganelli, già Garante della Salute, che sottolinea l’ondata di affetto e solidarietà nata attorno alla vicenda di Rosanna e Gabriele. Una mobilitazione che dimostra come, davanti a situazioni di fragilità, la comunità possa fare la differenza, trasformando l’attenzione in aiuto concreto.

Le parole di Anna Maria Stanganelli: “bellissima notizia”

Anna Maria Stanganelli, già Garante della Salute, ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto e ha rilanciato l’appello alla solidarietà per sostenere Rosanna nelle prime spese legate all’affitto e alle necessità immediate: “bellissima notizia è stata individuata un’abitazione da poter affittare a mamma Rosanna e che gli consentirà di poter condividere il percorso di vita con il piccolo Gabriele. Un’ondata di affetto ha travolto mamma Rosanna. Grazie ad Antonio De Carlo è stato possibile di individuare un’agenzia immobiliare disposta a dare un’abitazione ubicata a Croce Valanidi, è dotata di tutti i servizi. Adesso serve uno sforzo anche economico per aiutare Rosanna per pagare i primi 18 mesi di affitto e per le prime necessità“.

Le sue parole evidenziano due aspetti fondamentali della vicenda: da un lato la soddisfazione per aver trovato una soluzione abitativa, dall’altro la consapevolezza che il percorso non è ancora concluso. La casa c’è, ma ora occorre aiutare Rosanna ad affrontare i primi costi, in particolare quelli relativi ai 18 mesi di affitto e alle esigenze più urgenti per ripartire.

L’appello alla solidarietà per sostenere Rosanna e Gabriele

La storia di Rosanna e Gabriele diventa così anche un appello alla comunità. La possibilità di entrare in una casa rappresenta il primo passo verso una nuova stabilità, ma per trasformare questa opportunità in una vera ripartenza serve ancora un sostegno economico. Le prime mensilità, le necessità quotidiane, l’organizzazione della nuova abitazione e tutto ciò che serve per ricostruire una vita familiare richiedono uno sforzo condiviso.

Il caso raccontato da StrettoWeb ha già generato una forte risposta emotiva e umana. Ora quella solidarietà può diventare un aiuto concreto per permettere a mamma Rosanna di riunirsi al suo bambino e di ricominciare in un ambiente sicuro, dignitoso e adatto alle esigenze della famiglia.

Rosanna Melara: “oggi penso sia l’inizio di un nuovo percorso”

Anche Rosanna Melara ha voluto esprimere la propria gratitudine per chi si è speso in prima persona e per quanti potranno dare un contributo in questa fase decisiva. Le sue parole raccontano il sollievo di una madre che vede finalmente una prospettiva possibile e che chiede sostegno per tornare a vivere accanto al proprio figlio: “oggi penso sia l’inizio di un nuovo percorso e questo grazie alla dottoressa Stanganelli e tutti gli altri che si sono messi in prima fila. Chiedo a chi può di darci un piccolo contributo affinchè io mi possa riunione con il mio bambino e possa riprendere una quotidianità di vita”.

Una frase semplice, ma carica di significato. Per Rosanna, questa casa non è soltanto un tetto: è la possibilità di ritrovare una quotidianità di vita, di ricostruire un equilibrio familiare e di offrire al piccolo Gabriele un contesto stabile in cui crescere.

Una comunità che si mobilita per una famiglia in difficoltà

La vicenda di Rosanna Melara e del figlio Gabriele racconta una storia di fragilità, ma anche di solidarietà. Dopo le difficoltà nel trovare una casa e i giorni di incertezza, l’individuazione di un’abitazione a Croce Valanidi segna un punto di svolta. È il risultato di un impegno collettivo, fatto di attenzione, contatti, disponibilità e partecipazione.

In questo percorso, il ruolo di chi ha raccolto l’appello e si è messo in moto è stato decisivo. La disponibilità dell’agenzia immobiliare, l’intervento di un giovane di Reggio Calabria Antonio De Carlo, l’impegno della dottoressa Anna Maria Stanganelli e la sensibilità di quanti hanno seguito la storia rappresentano tasselli importanti di una rete che ha scelto di non lasciare sola questa famiglia.

Per Rosanna e Gabriele torna il sereno

Per mamma Rosanna e il piccolo Gabriele torna dunque il sereno dopo settimane difficili. La casa individuata può diventare il luogo da cui ripartire, il punto di inizio di un percorso nuovo e più stabile. Resta però la necessità di accompagnare questa ripartenza con un sostegno concreto, affinché l’opportunità trovata non resti soltanto una speranza, ma diventi davvero una nuova vita.

La storia di Rosanna e Gabriele dimostra quanto sia importante non voltarsi dall’altra parte davanti alle difficoltà di una famiglia. Oggi, grazie alla solidarietà e all’impegno di chi si è attivato, una soluzione è stata trovata. Adesso serve l’ultimo passo: aiutare Rosanna a sostenere le prime spese e permetterle di riabbracciare pienamente la sua quotidianità con il piccolo Gabriele.