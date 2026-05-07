Reggio Calabria, Romeo sui bus elettrici: “Pnrr attuato nei tempi, rilievi della Corte dei conti solo sull’allineamento dei dati”

“I rilievi della Corte dei Conti di cui il Consiglio comunale prenderà atto nei prossimi giorni riguardano esclusivamente l’allineamento dei dati e della documentazione presenti sul sistema di monitoraggio (ReGiS) del Pnrr con il reale stato di avanzamento della procedura per l’acquisto dei bus elettrici. Ma il progetto di potenziamento della “flotta verde” di Atam è stato attuato nel pieno rispetto dei tempi e degli obiettivi previsti dal bando, conseguendo tra l’altro un’economia di circa 5 milioni di euro rispetto alle risorse stanziate. Si tratta di un settore in cui la città di Reggio Calabria è all’avanguardia a livello nazionale“. È quanto dichiara l’assessore comunale alla Programmazione Carmelo Romeo.

“Nello specifico – precisa Romeo – sono stati acquistati 66 bus elettrici e sono stati realizzati i relativi impianti di ricarica. In particolare, la fornitura dei bus è stata completata a luglio 2025. Tutti i mezzi sono stati collaudati, immatricolati e concessi in usufrutto ad ATAM s.p.a. per l’immissione in servizio. L’infrastruttura di ricarica è stata completata ad ottobre 2025 e la porzione di impianto installata presso il deposito aziendale del Foro Boario è stata collaudata. L’impianto installato a Botteghelle sarà collaudato nei prossimi giorni, comunque in anticipo rispetto al termine previsto, a causa di un importante ritardo nell’evasione della richiesta di aumento di potenza da parte del fornitore di energia elettrica di ATAM s.p.a.”.

“Relativamente all’avanzamento finanziario, sono stati realizzati pagamenti per quasi 20 milioni di euro, utilizzando tutte le risorse attualmente trasferite dal Ministero titolare della misura. Il RUP è in attesa di ottenere il trasferimento delle somme mancanti per completare i pagamenti – conclude l’assessore – e sta provvedendo ad allineare i dati presenti sulla piattaforma ReGiS secondo le indicazioni dalla Corte”.