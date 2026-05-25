Reggio Calabria: Roberto Laringe presenta “Squilibri, la deriva del Sud e il declino italiano”

Mercoledì 27 maggio alle ore 18, Roberto Laringe presenterà il suo libro “Squilibri” presso Libro Amico Libreria & Cartoleria di Aurelio Arcano, in via Bruno Poggio a Reggio Calabria. Il volume, pubblicato da Giannini Editore nella collana Stella del Sud, offre una ricostruzione approfondita delle radici e degli sviluppi del dualismo Nord-Sud, inserendolo nel più ampio contesto del declino dell’Italia rispetto all’Europa. All’incontro parteciperanno Eva Giumbo, giornalista di RTV, e in diretta streaming Felice Casucci, docente ordinario all’Università del Sannio e già assessore al Turismo della Regione Campania, che dialogheranno con l’autore.

“Squilibri” ripercorre la storia italiana dall’Unità fino ai giorni nostri, passando per Tangentopoli, il Federalismo e l’Autonomia Differenziata. Il libro evidenzia come promesse e risorse siano spesso diventate sprechi, clientelismo e strategie mancate. Il Mezzogiorno, ricco di potenzialità ma afflitto da deficit strutturali e fragilità istituzionali, emerge come specchio del declino complessivo dell’Italia, incapace di riformarsi e di competere con le principali economie europee. L’appendice dedicata ai Campi Flegrei offre una testimonianza concreta di un Sud dalle immense ricchezze naturali e culturali ancora sottovalutate.

Roberto Laringe (Pozzuoli, 1964) è imprenditore, dottore commercialista ed esperto di turismo e sviluppo territoriale. Da oltre trent’anni promuove la valorizzazione dei Campi Flegrei attraverso progetti che integrano cultura, accoglienza e impresa. Presidente di Federalberghi Campi Flegrei e fondatore del Gruppo Laringe, guida una rete di imprese nel settore turistico alberghiero ed è co-founder della rete “Campi Flegrei Active”. Docente a contratto presso l’Università Parthenope di Napoli (2025), è membro del Consiglio di indirizzo in materia di Turismo della Regione Campania e ha sostenuto numerose iniziative editoriali e culturali, convinto che l’impresa turistica debba essere anche identità e narrazione del territorio.