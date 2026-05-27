Reggio Calabria, ritorna “Alle sette della sera”: il ciclo d’incontri di giugno di Rhegium Julii

Dopo la consueta escursione culturale al Salone del libro di Torino con la delegazione del Rhegium guidata da Natale Pace, riparte la stagione estiva del Rhegium Julii con un ciclo di programmazioni e intrattenimenti culturali di grande intensità che rende intrigante l’anima creativa della Fondazione e il significato che sta nel sottotitolo del suo logo: L’arte di leggere, il vizio di scrivere. L’articolazione delle manifestazioni estive, come di consueto, prevede due momenti realizzativi che distinguono la fase di giugno, dalla fase più calda di luglio, agosto.

Il ciclo d’incontri che avrà inizio nel mese di giugno si avvarrà di un ricco calendario denominato “A LAS SIETE DE LA TARDE”, alle sette della sera, che si terrà tutti i lunedì del mese, presso il Circolo tennis “Rocco Polimeni”.

A LAS SIETE DE LA TARDE precede la stagione estiva dei Caffè letterari 2026 e consentirà di presentare alla cittadinanza alcuni protagonisti del mondo culturale italiano meritevoli di essere diffusi e approfonditi per l’interesse che hanno suscitato le loro opere.

I testi proposti sono attesi con molta curiosità per l’attualità del pensiero di i tutti i saggisti e gli autori selezionati.

Il programma

LUNEDI’ 01 GIUGNO – BENEDETTA BORRATA

Converserà su Francesco: il santo eretico disarmato e disarmante

Con la protagonista Rosellina Falduto e Vincenzo Filardo

Scrittrice, saggista, già docente nei Licei e presso l’Università per stranieri di Reggio Calabria. Si è occupata in diversi consessi di Jacopo da lentini, Dante Alighieri, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Giovanni Verga, Italo Calvino. Ha pubblicato Il tappeto di Eudossia. Potenzialità a più voci (2007, Rubbettino), Siamo tutti farfalle (2012, Città del sole), Alba pràtalia aràba (2022, Città del sole), Non è pareggio di picciola barca: curiosando nell’officina di Natale Pace (2023, Pace edizioni). Finalista al premio Salvatore Quasimodo, e vincitrice del concorso letterario “Donne tra ricordi e futuro” con il racconto Franca Florio, immagine del primo novecento. Più volte i suoi libri sono stati presentati al Salone del libro di Torino. Benedetta Borrata è componente del Consiglio Direttivo del Circolo Rhegium Julii e della Giuria dei Premi edito e inedito della Fondazione.

LUNEDI’ 08 GIUGNO – NADIA CRUCITTI

Presenterà la nuova edizione di : Casa Valpatri, di Città del sole

Con l’autrice Benedetta Borrata e Anna Maria Cama

Scrittrice, autrice di giochi letterari apparsi su Tuttolibri del quotidiano La Stampa.

E’ autrice di due romanzi si successo: Casa Valpatri (1996- Mondadori) vincitore del Premio Cronaca familiare di Famiglia cristiana. Nel 2010 esce per Città del sole Berlino 1940. La convocazione. Nel 2015 pubblica L’imperfezione dell’angelo (Città del sole). Nel 2003 un suo racconto esce su tuttolibri e nel 2009 vince il primo premio al concorso Leggi sottile-sezione Versilia con La leggenda della cavalla bianca. Con il romanzo storico Promettimi di essere libera edito da Libromania via il premio Fai viaggiare la tua storia. Sempre nel 2021pubblica l’antologia Il respiro dei mari (quattro poeti italiani e quattro georgiani.

LUNEDI’ 15 GIUGNO– NATALE PACE

Presenterà il saggio : Domenico Zappone 1911- 1976. Il viaggio di un cronista straordinario nella sua Calabria , media &Books

Con l’autore: Santo Strati e Vincenzo Filardo

Scrittore., saggista, poeta, giornalista, già operatore sindacale Da tempo propone interessanti viaggi conoscitivi su alcuni autori calabresi di speciale pregio. In primis Leonida Repaci, poi Lorenzo Calogero, Domenico Zappone, Domenico Antonio Cardone, Ermelinda Oliva. L’esordio di Pace è del 1968 con un una raccolta poetica dal titolo La terra ed altre canzoni. Seguono altre tre sillogi Il seme sotto la neve (1988), Inviti superflui (2017) e La rotta degli aironi (2020). Natale Pace è presente nella letteratura anche con la narrativa. Piccole piume (2003), Jenia (2017), Alex, storia di caporalato (2022). La sua passione lo spinge ad approfondire il ruolo e l’opera di alcuni protagonisti dell’area della Piana. Comincia con L’ultimo corsaro, miti e leggende della Calabria, seguono Il debito. Leonida Repaci nella storia /2006, Laruffa), Mio caro Leonida (2019, Pellegrini), I fatti di Palmi, autodifesa al processo del 1926 e La pietrosa dei Rupe. Nel 2024 pubblica due volumi su: Leonida Repaci, critiche teatrali su ordine Nuovo 1921 e su l’Unità 1924-25,Ljubimaja Moia – Amata mia, Le donne di Gramsci (2025). I suoi libri sono oggetto di studio e sono stati presentati al Salone del libro di Torino e in diverse città italiane.

LUNEDI’ 30 GIUGNO – EUGENIO TASSITANO

Presenterà il suo nuovo libro: Lo spettacolo comincia, Dizionario dei grandi musical cinematografici, Arcana

Con l’autore: Sergio Puzzanghera e Andrea Calabrese

Compositore e Autore, è nato a Reggio Calabria e vive a Roma. Ha composto musiche di scena per spettacoli teatrali rappresentati in tutta Italia e musiche per il cinema internazionale; ha scritto poesie, racconti, articoli e libri di argomento cinematografico e musicale. Nella veste di autore teatrale scrive testi che spaziano su vari generi, come i monologhi sulla vita dei musicisti “Il Violoncello” e “Il Contrabbasso All’Altezza del Mare”; da questi monologhi è nato lo spettacolo “Senza la Musica la Vita Sarebbe Un Errore”. La commedia brillante “Tuo Marito Nel Mio Letto”, da lui ideata, è stata scritta con la collaborazione di Camilla Cuparo. I suoi testi più recenti sono le commedie “Ho sposato una squillo” e “Non uccidere la suocera”, e il monologo di teatro civile “Mandela, l’uomo del futuro”. In qualità di autore ha scritto spettacoli di Commedia Teatrale Italiana Contemporanea, tra cui: “Tuo marito nel mio letto”.