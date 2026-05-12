Reggio Calabria, rigenerazione urbana e nuovi spazi per famiglie e bambini nei rioni Guarna e Caridi: proseguono i lavori

Proseguono i lavori di riqualificazione urbana nei rioni Guarna e Caridi, nella zona Sud di Reggio Calabria, nell’ambito di un ampio programma di recupero degli spazi pubblici e miglioramento della qualità della vita dei residenti. Il Comune sta lavorando per restituire ai cittadini aree più moderne, sicure e funzionali. Nel corso di un recente sopralluogo, il sindaco facente funzioni Domenico Battaglia e l’assessore ai Lavori pubblici Paolo Brunetti, accompagnati dal responsabile unico del procedimento (RUP), dai tecnici comunali e dalla ditta incaricata dei lavori, hanno verificato lo stato di avanzamento degli interventi nel parco del rione Guarna.

Durante il sopralluogo, è stato confermato che nell’area sono già state installate delle giostrine per i bambini. Altri interventi sono in corso, tra cui il completamento delle aree verdi, dei percorsi pedonali e la realizzazione di una nuova area fitness, destinata al benessere dei cittadini e delle famiglie del quartiere. Si tratta di interventi che, secondo le parole del sindaco, sono parte di un “percorso concreto di rigenerazione urbana e sociale nelle periferie cittadine”.

“Stiamo continuando un percorso concreto di rigenerazione urbana e sociale nelle periferie cittadine – ha detto Battaglia – perché crediamo che ogni quartiere debba avere spazi decorosi, e funzionali”, ha dichiarato il sindaco durante il sopralluogo. Le opere si inseriscono all’interno di un programma più ampio di riqualificazione urbana, che include interventi dedicati alla rigenerazione degli spazi pubblici, alla sicurezza urbana e alla resilienza ambientale, soprattutto nella zona Sud della città. Questi lavori rappresentano un passo importante per il miglioramento della vivibilità nelle aree periferiche e si aggiungono alle numerose iniziative intraprese dall’Amministrazione comunale per creare una città più inclusiva e sostenibile per tutti i suoi abitanti.