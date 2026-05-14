Reggio Calabria, rifiuti in via Paolo Pellicano: “se la periferia piange, il centro storico non ride”

Il tema del degrado urbano a Reggio Calabria torna al centro dell’attenzione attraverso una segnalazione inviata alla redazione di StrettoWeb da un affezionato lettore Ernesto per Reggio e cittadino indignato. Questa volta la denuncia riguarda via Paolo Pellicano, nel cuore del centro storico di Reggio Calabria, dove la presenza di rifiuti davanti al civico 4 rappresenterebbe un problema non occasionale, ma ricorrente. Secondo quanto segnalato, l’area sarebbe interessata da una vera e propria discarica abusiva in strada, che si ripresenta con regolarità e che compromette il decoro di una zona centrale della città. Una situazione che, oltre a creare disagio ai residenti, restituisce un’immagine negativa di uno spazio urbano che dovrebbe essere tutelato con particolare attenzione.

La segnalazione del cittadino a StrettoWeb

Nella comunicazione inviata a StrettoWeb, il cittadino evidenzia come il problema non riguardi soltanto le periferie, ma anche il centro cittadino. Il messaggio recita: “Spett redazione, ‘se la periferia piange, il centro storico non ride’. Via Paolo Pellicano di fronte civico 4 questa discarica si ripresenta ciclicamente, senza soluzione di continuità, da tempi immemori. Distinti saluti buon lavoro Ernesto per Reggio”.

Parole che fotografano una condizione di esasperazione e rassegnazione, ma anche la volontà di richiamare l’attenzione pubblica su una criticità che, a detta del cittadino, va avanti da molto tempo. La segnalazione del cittadino punta il dito contro una situazione ormai abituale, chiedendo di fatto maggiore attenzione per la pulizia e il decoro del centro storico.

Una discarica che si ripresenta ciclicamente

Il punto più grave della denuncia riguarda la natura ripetitiva del fenomeno. Non si tratterebbe, infatti, di un episodio isolato di rifiuti abbandonati a Reggio Calabria, ma di una condizione che si ripresenta “ciclicamente” e “senza soluzione di continuità”. Questo aspetto rende ancora più urgente una riflessione sugli interventi necessari per impedire che la zona torni periodicamente nelle stesse condizioni.

La presenza di una discarica abusiva in via Paolo Pellicano rappresenta un problema di decoro, ma anche di vivibilità. Sacchi, materiali e rifiuti lasciati in strada possono generare cattivi odori, attirare animali e rendere poco dignitoso il contesto urbano, soprattutto in un’area centrale attraversata quotidianamente da residenti, passanti e visitatori.

Decoro urbano e necessità di interventi risolutivi

La vicenda riporta l’attenzione sulla necessità di un’azione più incisiva contro l’abbandono dei rifiuti e a favore del decoro urbano a Reggio Calabria. Pulire l’area è certamente necessario, ma non basta se il problema continua a ripresentarsi con la stessa frequenza. Servono controlli, prevenzione e interventi capaci di interrompere definitivamente il ciclo di abbandono e rimozione.

La segnalazione da via Paolo Pellicano diventa così il simbolo di una criticità più ampia, che riguarda la cura degli spazi pubblici e la capacità di garantire condizioni dignitose tanto nelle periferie quanto nel centro storico. Perché, come scrive il cittadino, “se la periferia piange, il centro storico non ride”: una frase che sintetizza il malessere di chi chiede una città più pulita, più controllata e più rispettosa dei suoi luoghi.