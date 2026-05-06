Reggio Calabria, rifiuti e roghi a Gallico Superiore: la segnalazione dei residenti indignati | FOTO

Una situazione di forte degrado urbano viene segnalata a Gallico Superiore, periferia nord di Reggio Calabria e precisamente in via Santa Domenica, dove da diverse settimane sarebbe presente un accumulo significativo di rifiuti lungo la strada. A scrivere alla redazione di StrettoWeb è una cittadina, Erika Stelitano, che ha deciso di portare pubblicamente all’attenzione il problema nella speranza di favorire un intervento rapido e risolutivo. La segnalazione riguarda una criticità che, secondo quanto riferito, non sarebbe episodica ma prolungata nel tempo. L’accumulo di spazzatura, infatti, starebbe causando disagi ai residenti, con ripercussioni sul decoro urbano e sulla qualità della vita quotidiana di chi vive nella zona.

Rifiuti lungo la strada, cattivi odori e rischi igienici

Il problema principale riguarda la presenza di rifiuti abbandonati lungo la strada. Una situazione che, come spesso accade in casi simili, non incide soltanto sull’immagine del quartiere, ma può generare conseguenze più ampie sul piano igienico-sanitario. Nella comunicazione inviata alla redazione, la cittadina segnala infatti “una situazione di forte degrado urbano che si sta verificando a gallico superiore, in via Santa domenica”. Secondo quanto riportato, “da diverse settimane, si registra un accumulo significativo di rifiuti lungo la strada, con conseguenti problemi igienici, cattivi odori e potenziali rischi per la salute dei residenti”. Parole che descrivono un quadro di disagio crescente, soprattutto per chi quotidianamente si trova a convivere con la presenza della spazzatura, con gli odori e con le possibili ricadute sulla salubrità dell’area.

Roghi di spazzatura e interventi dei Vigili del Fuoco

L’aspetto più allarmante della segnalazione riguarda i roghi di spazzatura. Secondo quanto riferito dalla cittadina, la situazione sarebbe andata oltre il semplice accumulo di rifiuti, rendendo necessario in più occasioni l’intervento dei Vigili del Fuoco per spegnere incendi legati alla presenza della spazzatura. Nella segnalazione si legge: “Nonostante diversi interventi dei vigili del fuoco per spegnere i roghi di spazzatura, la situazione va avanti da mesi e non è stata ancora risolta”.

Un passaggio che evidenzia la gravità della situazione denunciata. I roghi, oltre a rappresentare un pericolo immediato per la sicurezza, possono aggravare ulteriormente le condizioni ambientali dell’area, alimentando preoccupazione tra i residenti e rendendo più urgente un intervento di bonifica e controllo.

La richiesta di attenzione pubblica

La cittadina chiede che la vicenda venga portata all’attenzione pubblica. L’obiettivo, come emerge chiaramente dalla segnalazione, è quello di sollecitare una risposta più rapida e concreta rispetto a una problematica che, secondo quanto raccontato, continua a ripetersi senza una soluzione definitiva. “Ritengo che portare questa problematica all’attenzione pubblica possa contribuire a una soluzione più rapida”, scrive Erika Stelitano nella segnalazione inviata alla redazione di StrettoWeb.

Gallico Superiore, residenti in attesa di una soluzione

Il caso segnalato a Gallico Superiore riporta al centro il tema del decoro urbano, della gestione dei rifiuti e della sicurezza nei quartieri. La presenza prolungata di spazzatura lungo la strada, unita ai roghi e ai cattivi odori, rappresenta una criticità che incide direttamente sulla vita dei residenti. La richiesta che arriva da via Santa Domenica è dunque quella di un intervento capace di ripristinare condizioni adeguate di pulizia, sicurezza e vivibilità. Una soluzione attesa da chi vive nella zona e chiede che il problema non venga più rinviato.