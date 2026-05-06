Reggio Calabria, protocollo Hermes-Ordine dei Commercialisti per uno sportello dedicato ai professionisti

Nei giorni scorsi, a Palazzo San Giorgio, alla presenza del sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, Domenico Battaglia, è stato sottoscritto un protocollo di intesa tra Hermes Servizi Metropolitani srl e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Calabria, finalizzato all’attivazione di uno “sportello dedicato” ai professionisti iscritti all’Ordine. Il protocollo è stato firmato, per Hermes Servizi Metropolitani, dall’amministratore unico Manuela Chindemi e, per l’Ordine dei Commercialisti, dal presidente Fabio Mulonia.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra la società e gli ordini professionali con l’obiettivo di semplificare le attività di assistenza e supporto ai professionisti nella gestione di problematiche complesse relative ai tributi e alle entrate comunali. Il nuovo servizio prevede l’attivazione di sportelli tematici con accesso riservato agli iscritti all’Ordine, attraverso i quali i professionisti potranno interagire direttamente con gli operatori Hermes e, ove necessario, prenotare un appuntamento presso la sede della società.