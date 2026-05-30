Reggio Calabria, protocollo d’intesa tra Rhegium Julii, Istituzioni e Imprese per la Cultura ETS e Camera Minorile

Firmato dai rispettivi Presidenti, Dott. Giuseppe Bova e Avv. Alessandra Callea, il Protocollo di Intesa tra la Fondazione Rhegium Julii, Istituzioni e Imprese per la Cultura ETS e la Camera Minorile di Reggio Calabria, per la realizzazione di iniziative, progetti e attività finalizzati alla promozione dei diritti dei minori, prevenzione del disagio giovanile e della marginalità sociale, diffusione della cultura della legalità e del rispetto delle regole, valorizzazione della cultura come strumento di crescita personale e inclusione sociale.

Il piano consiste nella organizzazione di incontri, seminari, convegni e attività formative sui temi della tutela dei minori, la realizzazione di laboratori culturali, artistici ed educativi, nella promozione di progetti di sensibilizzazione nelle scuole e nei contesti sociali, sviluppo di iniziative di prevenzione del disagio minorile, nella diffusione della cultura della legalità, dei diritti umani e della cittadinanza attiva, favorendo la partecipazione della comunità e dei giovani alle iniziative promosse.

L’iniziativa nasce nell’ambito del progetto promosso dal Rhegium Julii, denominato “La cultura che educa e la cultura che libera”, a cui la Camera Minorile di Reggio Calabria, associazione di categoria particolarmente attiva sul territorio, ha aderito con entusiasmo.