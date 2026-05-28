Reggio Calabria, promosso il doppio progetto “Scuola Ferrovia” e “Stop al Vandalismo”

L’Associazione Dopolavoro Ferroviario di Reggio Calabria, nell’ambito delle attività di legalità promosse per l’anno scolastico 2025/2026, ha realizzato il progetto “Scuola Ferrovia” e “Stop al Vandalismo”, coinvolgendo alcuni istituti scolastici della città. Anche l’IC “Radice Alighieri” di Catona, con la partecipazione delle classi I della Scuola secondaria di I grado, ha aderito con entusiasmo all’iniziativa, nata con l’obiettivo di avvicinare il mondo della scuola alla realtà ferroviaria, promuovendo tra i più giovani una maggiore conoscenza del sistema ferroviario italiano, della sua storia, del suo valore sociale e delle corrette regole di comportamento da adottare in stazione e a bordo treno, al fine di viaggiare in sicurezza e nel rispetto dei beni comuni.

Attraverso il progetto “Scuola Ferrovia”, il DLF reggino ha inteso consolidare un rapporto costante e costruttivo con il mondo giovanile, nella convinzione che la formazione e la sensibilizzazione delle nuove generazioni rappresentino strumenti fondamentali per costruire una cultura della mobilità consapevole, sicura e sostenibile. Accanto a questo percorso, il progetto “Stop al Vandalismo” è stato pensato per promuovere una forte azione educativa e civica contro ogni forma di degrado e danneggiamento dei mezzi di trasporto e dei luoghi pubblici. L’obiettivo è quello di rendere studenti, cittadini, utenti e lavoratori sempre più consapevoli dell’importanza del rispetto degli spazi comuni, del senso civico e della legalità.

Particolarmente significativa, nell’ambito del progetto, è stata la partecipazione della società FS Security, che ha contribuito in maniera concreta al percorso formativo ed educativo rivolto agli studenti. La presenza di FS Security ha rappresentato un importante valore aggiunto, in quanto ha consentito di offrire ai ragazzi un punto di vista diretto e qualificato sul tema della sicurezza in ambito ferroviario, della tutela dei viaggiatori, della prevenzione dei comportamenti scorretti e del contrasto agli atti vandalici. Tale collaborazione ha rafforzato il messaggio educativo del progetto, rendendolo ancora più vicino alla realtà quotidiana delle stazioni e dei treni.

Nel corso degli incontri, svolti presso “l’Aula Immersiva” della Scuola secondaria di I grado, sono stati approfonditi, in particolare, i seguenti temi:

la storia della ferrovia, la conoscenza dei treni e i principali sistemi di segnalamento e distanziamento;

i corretti comportamenti da tenere nelle stazioni e sui treni.

il fenomeno del vandalismo ai danni dei mezzi di trasporto e dei luoghi pubblici, con riflessioni sui suoi effetti sociali, economici ed educativi.

“Il progetto – ha sottolineato la Dirigente scolastica della “Radice Alighieri”, Simona Sapone– è stato inserito pienamente in un percorso di educazione alla cittadinanza attiva, al rispetto delle regole e alla tutela del bene comune, con l’intento di lasciare nei più giovani un messaggio positivo e duraturo, fondato sui valori della responsabilità, della convivenza civile e della partecipazione”.

Particolarmente emozionante per gli alunni è stata la visione della mostra, allestita nella palestra della scuola, dall’Associazione modellisti reggini ( A.M.R ). Il direttivo dell’A.M.R. presente con il segretario organizzativo, Luigi Cama, il Presidente, Domenico Falduto e i soci Salvatore Pirrera, Antonino Sgrò, Giuseppe Barreca e Paolo De Benedetto, ha montato un plastico di circa 10 metri in scala 1/87 in cui gli allievi hanno ammirato un treno che fa tappa in una stazione di una città.