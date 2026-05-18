Reggio Calabria, presentazione del libro “Nel Regno del Falco” di Benedetto Lauretti

Mercoledì 20 maggio alle ore 18:00, presso la Sala D’Arte Le Muse in via San Giuseppe 19 a Reggio Calabria, l’Associazione culturale “Le Muse – Laboratorio delle Arti e delle Lettere” ospiterà la presentazione del libro “Nel Regno del Falco” di Benedetto Lauretti. L’iniziativa rientra nell’ambito dell’evento regionale “Un libro al mese: Visti da vicino”, XII edizione, il primo progetto italiano di cultura diffusa extraterritoriale promosso dall’associazione “L’Isola che non c’è”, con momenti sia a Vibo che a Reggio Calabria.

Il presidente de Le Muse, prof. Giuseppe Livoti, ha sottolineato l’importanza della figura di Lauretti, consulente in tema di security e già generale dei Carabinieri, con anni di esperienza nei reparti investigativi dell’Arma, occupandosi di criminalità organizzata e terrorismo internazionale. Lauretti ha pubblicato numerosi testi, tra cui “Briganti di Ciociaria” (2016), “L’Italia dei Narcopadrini” (2018), “Fuoco Sacro, luci e ombre delle operazioni undercover” (2022) e “La Malapasqua, anatomia di una strage nella Ciociaria napoleonica” (2023).

Il romanzo “Nel Regno del Falco. Cocaina e malaffare in terra di ‘ndrangheta” narra le indagini dei carabinieri sul sommergibile carico di cocaina affondato al largo della costa ionica calabrese, svelando i legami tra la ‘ndrangheta calabrese e Cosa Nostra siciliana. La vicenda mette in luce anche un sindaco colluso con la cosca locale e le difficoltà dei carabinieri capitano Andrea Lopez e maresciallo Vincenzo Calò nell’affrontare magistratura riluttante e tradimenti interni, fino alla risoluzione del caso del NarcoSub. Pur essendo un romanzo di fantasia, il libro offre uno spaccato realistico della complessità italiana e della convergenza tra criminalità organizzata e politica locale.

All’incontro parteciperanno, dopo i saluti iniziali di Giuseppe Livoti, Daniela Palamara (dottore commercialista e Delegata Muse Area Economica), il magistrato Vincenzo Pedone e Cosimo Sframeli, già Comandante dei Carabinieri, che dialogheranno con l’autore. La manifestazione è aperta alla città di Reggio Calabria e rappresenta un’opportunità unica per approfondire tematiche di criminalità organizzata e sicurezza attraverso la narrazione di uno degli autori più esperti del settore.