Reggio Calabria, presentata al circolo tennis Padel Crucitti Giocagin Uisp 2026

Un’esplosione di sorrisi ed un’energia travolgente ha invaso i campi del Circolo Tennis Padel Crucitti. Si è appena conclusa la conferenza stampa di presentazione di GIOCAGIN UISP 2026: presenti i bambini delle scuole dell’infanzia che svolgono il progetto tutto l’anno “Lo sport a misura di bambino”, il coordinatore del progetto “SPORT INSIEME: INCLUSIONE, MOVIMENTO, BENESSERE”, con la presenza dei ragazzi diversamente abili, promosso dal DLF, il consigliere Malara Marcantonino che ha esaltato le molteplici attività del Circolo a vantaggio del benessere di tutta la città e il padrone di casa, il Presidente Demetrio Crucitti, che ha illustrato e spiegato gli appuntamenti della manifestazione. Sempre a fianco di Crucitti, da oltre vent’anni, Antonello Catalano. Moderatrice della conferenza Flavia Praticò.

Giocagin è la storica manifestazione nazionale dell’UISP

​Nata alla fine degli anni ’80, Giocagin è la storica manifestazione nazionale dell’UISP capace di far muovere intere generazioni. Con quasi quarant’anni di storia alle spalle, l’evento coinvolge ogni anno oltre 50 città italiane, da nord a sud, unite dal motto “Il divertimento in movimento”. ​A Reggio Calabria, grazie alla sinergia con il comitato provinciale UISP di Reggio Calabria ed il Circolo Tennis Padel Crucitti, Giocagin è diventato l’appuntamento più atteso dell’anno da bambini e genitori. Non si tratta di una semplice esibizione, ma del coronamento del progetto “Lo sport a misura di bambino”. Durante tutto l’anno scolastico, i piccoli alunni si sono cimentati in attività motorie guidate, scoprendo passo dopo passo la coordinazione, il tempo, il ritmo, il gioco sport e, soprattutto, la bellezza dello stare insieme.

​A rendere la conferenza stampa ancora più bella e densa di significato è stata la partecipazione attiva dei ragazzi del progetto del DLF (Dopolavoro Ferroviario) “SPORT INSIEME”. Anche loro hanno svolto, durante tutto l’anno, tutte le attività sportive che il circolo offre: tennis, padel, calcetto, a dimostrazione che lo sport non conosce barriere, ma è il linguaggio universale dell’accoglienza. I ragazzi concluderanno il progetto sabato 6 giugno, con la presenza del Presidente e del Vicepresidente Nazione del Dopolavoro Ferroviario.

​Un plauso speciale e sincero va al Presidente Crucitti, che da ben 40 anni dirige il Circolo in modo esemplare. Per lui la vita dei bambini e la loro crescita sana sono sempre state la priorità assoluta, facendo dell’inclusione, da sempre, la propria filosofia di vita e di lavoro. Un traguardo straordinario che si riflette nella cura di ogni singolo dettaglio di questa manifestazione.

​Il saggio finale si preannuncia come uno spettacolo indimenticabile, animato da una gioia incontenibile. A fare il tifo sugli spalti ci sarà un pubblico d’eccezione fatto di genitori, nonni e zii, pronti a emozionarsi e a immortalare i progressi dei loro piccoli campioni. ​Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Le date da segnare in rosso sul calendario, per vivere insieme tutta la magia e l’entusiasmo di GIOCAGIN UISP 2026, sono:

Sabato 30 Maggio ore 17,30

Mercoledì 03 Giugno ore 17,30

Sabato 06 giugno ore 17,00.

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