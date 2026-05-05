Reggio Calabria, Premio Persefone alla prof.ssa Anna Maria Cama: per la valorizzazione della cultura greca

Il Premio Persefone è stato assegnato alla Prof.ssa Anna Maria Cama, Dirigente del Polo Tecnico Professionale “Righi-Boccioni-Fermi” ed esperta di lingua e cultura greca. L’importante riconoscimento è stato conferito nel corso di una manifestazione carica di storia e passione, presso l’Access-Point di Roghudi, un evento che ha celebrato le radici greche e la cultura di un’intera area che ancora oggi profuma di grecità. L’assegnazione del premio alla professoressa Cama rappresenta un tributo alla sua carriera, che fin dagli esordi è stata segnata dalla passione verso la lingua greca e dalla costante attività di valorizzazione e divulgazione del patrimonio culturale greco.

“Sono onorata di ricevere questo premio, che rappresenta il riconoscimento del mio impegno nella diffusione della cultura greca,” ha dichiarato la professoressa Cama, che nel suo intervento ha incantato la platea con una riflessione profonda sulla bellezza della lingua greca. “Non si è parlato di grammatica o di filologia astratta, ma di una lingua ‘viva’, capace di farsi carne e sentimento, trasferendo le emozioni più intime e universali dell’essere umano”, ha aggiunto.

Un incontro culturale ricco di contributi

La manifestazione, coordinata dallo storico Saverio Verduci, è stata introdotta dal responsabile culturale Salvatore Dieni, che ha sottolineato l’impegno della professoressa Cama nel panorama culturale non solo reggino, ma anche nazionale. Dieni ha ricordato anche i contributi forniti dalla Cama a diverse associazioni italiane e al Ministero dell’Istruzione. “Ringrazio la professoressa Cama per la sua dedizione e il suo contributo fondamentale alla cultura greca, che oggi ci permette di celebrare insieme la bellezza della lingua e della storia ellenica”, ha affermato Dieni.

Il Presidente dell’Associazione “Delia”, Giacomo Stelitano, ha posto l’accento sull’importanza della conservazione e diffusione della lingua greca. Ha anche lodato l’impegno della professoressa Cama, definendo il suo lavoro come “svolto sempre con passione, competenza e grande professionalità”. Il Prof. Daniele Macris, Presidente della Comunità Ellenica dello Stretto, ha trattato del tema della grecità e delle radici comuni con la Bovesia ellenofona. Il Prof. Domenico Carteri, scultore, ha approfondito l’aspetto estetico e plastico del mito, relazionando sull’opera consegnata alla premiata e parlando delle “Persefone nell’arte”.

Un contributo significativo è stato dato dal Prof. Delten Schild, Presidente dell’Associazione EPISTOA, che ha focalizzato il suo intervento sulle strategie per la conservazione delle lingue antiche, in particolare del Greco dell’Aspromonte Meridionale. Il punto culminante dell’incontro è stato l’esibizione canoro-musicale del Maestro Aldo Gurnari, interprete autentico e vibrante della cultura musicale elleno-calabra. Con grande emozione e commozione, Gurnari ha cantato un testo poetico di Salvino Nucera, a cui è stato dedicato un affettuoso applauso dal pubblico presente.