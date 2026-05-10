Reggio Calabria, premiazione della XIV edizione del concorso “Cinzia Richichi”: un tributo alla cultura e alla solidarietà

Il 7 maggio scorso si è svolta presso l’Università della Terza Età la cerimonia di premiazione della XIV edizione del concorso “Cinzia Richichi”, promosso dalla FIDAPA Morgana BPW-Italy – Sezione Reggio Calabria, presieduta da Federika Gallo. L’iniziativa, ormai un appuntamento atteso nel panorama culturale e scolastico cittadino, ha visto la partecipazione di numerosi alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado, che si sono confrontati con elaborati originali e creativi su tematiche di grande valore educativo e sociale. Le scuole partecipanti sono state: IC. Falcomatà, Radice-Alighieri, Bolani, Nosside Pythagoras.

Particolarmente significativo è stato il lavoro svolto dalla commissione esaminatrice, coordinata dalla Prof.ssa M.L. Neri, che ha curato con attenzione e sensibilità la valutazione degli elaborati, dimostrando grande impegno nell’apprezzare il valore delle proposte dei giovani. Durante la manifestazione, è stato anche consegnato il premio “Donna Speciale” – Irene Tripodi, un riconoscimento che quest’anno è stato attribuito a Daniela Dattola, Presidente della Croce Rossa Italiana – Comitato Reggio Calabria, per il suo costante impegno nel sociale e nelle attività di sostegno alla comunità. Un importante tributo alla figura di una donna che, con il suo lavoro, contribuisce attivamente al benessere collettivo.

A rendere ancora più prestigiosa la premiazione, è stata la consegna di un’opera artistica realizzata appositamente per l’evento dalla socia e artista Elvira Sirio, che ha donato un tocco di arte e creatività alla serata. La serata è stata ulteriormente arricchita dalle esibizioni del Coro della Mille Note Academy, diretto dal M° Roberto Caridi, che ha regalato momenti di entusiasmo e partecipazione, coinvolgendo il pubblico in un’esplosione di note e emozioni. Un evento che ha saputo coniugare cultura, scuola, arte e solidarietà, confermando ancora una volta l’impegno della FIDAPA Morgana nella promozione dei valori della crescita civile, dell’inclusione e della valorizzazione del ruolo delle donne nella società.