Reggio Calabria, Pitasi e Cannizzaro incontrano i cittadini della 5ª Circoscrizione | FOTO

Un tour nei quartieri per ascoltare, parlare e costruire insieme il futuro della V Circoscrizione Reggio Centro–Sud. È questo il senso dell’iniziativa “Camminando per il quartiere”, promossa dal candidato presidente Caterina Pitasi, espressione del centrodestra, che sta incontrando cittadini, famiglie e commercianti accompagnata dall’onorevole Francesco Cannizzaro, candidato sindaco di Reggio Calabria. Il calendario prevede tre appuntamenti: oggi si è svolto a Gebbione, domani 15 maggio alle ore 17 a Modena e lunedì 18 maggio alle ore 15:30 nel quartiere Sbarre. In ciascuna tappa, oltre al confronto con Pitasi e Cannizzaro, sono presenti i candidati consiglieri della V Circoscrizione, per raccogliere direttamente segnalazioni e proposte su strade, illuminazione, decoro urbano, servizi di prossimità e sicurezza, temi centrali del programma con cui il centrodestra si presenta alla guida di Reggio Centro–Sud.

Pitasi rivendica un approccio fondato sull’ascolto e sul radicamento

“La mia priorità è dare voce ai quartieri e trasformare le richieste dei cittadini in azioni concrete”, è la linea che Caterina Pitasi ha già messo al centro delle sue recenti uscite pubbliche, rivendicando un approccio fondato sull’ascolto e sul radicamento nel territorio. Il tour “Camminando per il quartiere” va proprio in questa direzione: non solo comizi, ma passeggiate nei rioni e incontri nelle piazze, con i candidati consiglieri circoscrizionali che si assumono l’impegno di essere un presidio costante, strada per strada, all’interno degli organismi di prossimità.

La presenza dell’on. Cannizzaro conferma la scelta del centrodestra di puntare su municipi

La presenza dell’on. Cannizzaro conferma la scelta del centrodestra di puntare su municipi realmente operativi e vicini ai cittadini, in un quadro di forte attenzione al decentramento e alla ricostruzione del rapporto di fiducia tra istituzioni e comunità locali. Dalla definizione delle cinque nuove circoscrizioni fino alla selezione di profili ritenuti competenti e radicati nei singoli territori, la coalizione ha messo in evidenza l’obiettivo di non lasciare soli i quartieri, a maggior ragione in una realtà complessa e strategica come quella di Reggio Centro–Sud.

“Come recita il claim della campagna, la voce dei quartieri è l’impegno quotidiano della squadra del centrodestra per la V Circoscrizione: una squadra fatta di presidente, candidati consiglieri e sindaco che scelgono di camminare, letteralmente, a fianco dei cittadini di Reggio Centro–Sud”, conclude.