Reggio Calabria, perdita idrica in via Guido Miggiano: “il ruscello del disinteresse”

“Il ruscello del disinteresse“. La perdita d’acqua di via Guido Miggiano, a Reggio Calabria, ha anche un nome. A darglielo, con la solita ironia che lo contraddistingue, è l’Anonimo reggino, il cittadino che segnala le situazioni di degrado presenti in città. “Oggi compiremo un viaggio straordinario in un ecosistema urbano davvero singolare: quello di Via Guido Miggiano. – racconta, con ironia, il nostro lettore – Qui, i nostri ricercatori hanno documentato un fenomeno geologico senza precedenti: la nascita di una sorgente spontanea tra i sedimenti di cemento e i detriti del marciapiede. La prima “Acqua in cartone”. Osservate queste immagini. Quella che vedete non è una semplice perdita idrica, ma quello che abbiamo ribattezzato ‘il ruscello del disinteresse’.

L’Idrografia: Il corso d’acqua, dopo aver bagnato i primi 30 metri di pavimentazione, compie una coreografica biforcazione verso Via Galileo Ferraris. Qui, seguendo la pendenza naturale dell’asfalto trascurato, prosegue la sua corsa solitaria verso Viale Amendola.

La Datazione Biologica: Ma come possiamo sapere da quanto tempo la sorgente è attiva? La risposta ci viene dalla biologia. La presenza di rigogliose colonie di alghe e muschi urbani indica che l’acqua non scorre da poche ore, bensì da giorni, se non settimane. Un vero e proprio micro-habitat che si è stabilizzato grazie alla totale assenza di predatori… o di operai del comune.

L’Antropologia: È interessante notare come l’esemplare di Amministratore Pubblico locale abbia sviluppato una forma di mimetismo perfetto, diventando praticamente invisibile di fronte a tale spreco di una risorsa vitale.

Mentre nel resto del mondo ci si interroga su come preservare ogni goccia d’acqua, qui a Via Miggiano la natura – aiutata dall’incuria – ha deciso di riprendersi i suoi spazi, trasformando una strada in un acquitrino perenne.

Un caso affascinante di archeologia della manutenzione… che purtroppo i cittadini sono costretti a finanziare“.