Reggio Calabria, perdita idrica enorme a Sbarre: strada allagata, degrado e rifiuti galleggianti | FOTO E VIDEO

Una perdita idrica enorme sta interessando la zona compresa tra via Sbarre Inferiori e via Ipponio, a Reggio Calabria, creando una situazione di forte disagio per chi vive e transita nell’area. L’acqua si è riversata sulla carreggiata formando ampie pozze, rendendo difficoltoso il passaggio dei veicoli e complicando ulteriormente la mobilità in un tratto urbano già particolarmente trafficato. La presenza dell’acqua sull’asfalto rappresenta un problema non solo per la viabilità, ma anche per la sicurezza. Auto e scooter sono costretti a procedere con prudenza, mentre i pedoni devono evitare tratti invasi dall’acqua e dal fango. La perdita d’acqua a Reggio Calabria appare evidente e richiede un intervento urgente per evitare che la situazione possa peggiorare ulteriormente.

Rifiuti galleggianti e sporcizia in strada

A rendere ancora più grave il quadro non è soltanto la fuoriuscita d’acqua, ma anche la presenza di sporcizia in strada e di rifiuti galleggianti nelle pozze che si sono formate. Nell’acqua si notano materiali abbandonati, cartacce, plastica e altri residui che contribuiscono a dare all’area un’immagine di forte degrado urbano. La situazione tra via Sbarre Inferiori e via Ipponio evidenzia quindi un doppio problema: da un lato la dispersione di acqua pubblica, dall’altro una condizione igienico-sanitaria poco decorosa. L’acqua stagnante, mescolata ai rifiuti, può trasformarsi in un ulteriore elemento di disagio per i residenti e per le attività presenti nella zona.

Disagi per residenti, automobilisti e pedoni

I residenti segnalano una condizione ormai difficilmente tollerabile, soprattutto perché la strada allagata rende complicati gli spostamenti quotidiani. Il passaggio delle auto provoca schizzi e trascina l’acqua lungo la carreggiata, mentre chi si muove a piedi è costretto a cercare percorsi alternativi per evitare le pozze e i rifiuti. Il problema riguarda anche il decoro della città. Una perdita idrica di queste dimensioni, accompagnata da rifiuti e sporcizia, offre un’immagine negativa di una zona importante di Reggio Calabria e alimenta la preoccupazione dei cittadini sulla manutenzione delle reti e sulla pulizia degli spazi pubblici.

Necessario un intervento urgente

Alla luce della situazione, appare necessario un intervento rapido per individuare l’origine della perdita idrica tra via Sbarre Inferiori e via Ipponio e ripristinare condizioni normali di sicurezza e igiene. Occorre non solo fermare la fuoriuscita d’acqua, ma anche procedere con la pulizia dell’area, rimuovendo i rifiuti in strada e sanificando i punti maggiormente interessati dall’allagamento.

La vicenda richiama l’attenzione sulla necessità di controlli più frequenti e di una manutenzione tempestiva delle infrastrutture cittadine. In una città come Reggio Calabria, episodi di questo tipo non possono essere sottovalutati, soprattutto quando alla dispersione di una risorsa preziosa come l’acqua si aggiungono degrado, sporcizia e rischi per la sicurezza stradale.