Reggio Calabria, perdita idrica a Pentimele: disagi e intervento urgente di Sorical

A causa di una grossa perdita idrica verificatasi in località Pentimele, Sorical ha comunicato la necessità di procedere con la chiusura dei pozzi e del serbatoio Archi. La decisione si rende indispensabile per consentire l’esecuzione degli interventi urgenti di riparazione sulla rete. La chiusura degli impianti interesserà il sistema di approvvigionamento idrico della zona e potrebbe determinare temporanei disagi per i cittadini residenti nelle aree servite.

Disservizi idrici ad Archi e Pentimele dalle ore 15

Secondo quanto comunicato, a partire dalle ore 15:00 potranno verificarsi disservizi nell’erogazione idrica nelle zone di Archi e Pentimele. I problemi potrebbero riguardare cali di pressione, riduzione del flusso o temporanee interruzioni dell’acqua. I disagi proseguiranno fino al completamento dei lavori di riparazione, necessari per ripristinare la piena funzionalità della rete e garantire il ritorno alla regolare distribuzione dell’acqua.

Lavori sulla rete idrica fino al termine della riparazione

Le operazioni tecniche saranno finalizzate alla riparazione della perdita e al successivo ripristino del servizio. La durata dell’intervento dipenderà dall’evoluzione dei lavori e dalle condizioni riscontrate sul posto dai tecnici incaricati. Sorical invita pertanto i cittadini delle zone interessate, in particolare Archi e Pentimele, a tenere conto dei possibili disagi nell’erogazione idrica a partire dal pomeriggio e fino al termine degli interventi.