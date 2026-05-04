Reggio Calabria, paura in Via Pennsylvania: caduta cornicioni e strada chiusa al traffico

Nel corso di questo pomeriggio, un improvviso distacco di calcinacci ha generato momenti di forte apprensione a Reggio Calabria, precisamente nella zona di Via Pennsylvania. Il cedimento, che ha interessato alcune parti elevate di un edificio, ha richiesto l’intervento tempestivo dei soccorritori per scongiurare danni a persone o cose, dato che la caduta cornicioni avrebbe potuto colpire i numerosi passanti o le auto regolarmente parcheggiate lungo la via. Appena ricevuta la segnalazione, le squadre dei Vigili del Fuoco sono giunte sul posto con diversi mezzi, tra cui un’autoscala indispensabile per raggiungere i piani alti dello stabile interessato.

Gli operatori hanno lavorato meticolosamente per rimuovere le restanti parti di intonaco e cemento ammalorato, procedendo alla messa in sicurezza della facciata. Parallelamente, gli agenti della Polizia Locale sono intervenuti per gestire l’emergenza sul piano della viabilità, delimitando l’area del sinistro e garantendo il coordinamento necessario affinché le operazioni di soccorso potessero svolgersi senza interferenze esterne.

Strada chiusa e disagi alla circolazione cittadina

Per permettere ai tecnici di operare in totale tranquillità e proteggere l’incolumità pubblica, le autorità hanno disposto che la strada sia chiusa al transito veicolare nel tratto coinvolto. Il blocco della circolazione in Via Pennsylvania ha inevitabilmente causato alcuni rallentamenti nelle arterie limitrofe, ma la misura si è resa strettamente necessaria fino al termine dei rilievi e della rimozione dei detriti dalla carreggiata. L’intervento odierno sottolinea ancora una volta l’importanza della manutenzione degli edifici storici e residenziali per prevenire incidenti legati alla caduta cornicioni e garantire la sicurezza urbana in tutta la città di Reggio Calabria.