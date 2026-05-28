Reggio Calabria, parte la mobilitazione per la Festa dei Carabinieri del 5 Giugno: arrivano le massime autorità dello Stato, città blindata e assetto anti-terrorismo per un evento storico

Cresce la mobilitazione a Reggio Calabria per accogliere la Festa Nazionale dei Carabinieri: la data del 5 giugno 2026 è infatti destinata a rimanere scolpita in modo indelebile negli annali della storia italiana e calabrese per il suo profondo significato civico e militare. Per la prima volta nella storia, le celebrazioni ufficiali nazionali abbandoneranno la tradizionale cornice di Roma per trasferirsi a Reggio Calabria, scelta come palcoscenico d’eccezione per un doppio e straordinario appuntamento con la memoria e l’identità nazionale. La città calabrese dello Stretto ospiterà infatti il 212° anniversario dalla fondazione dell’Arma dei Carabinieri, un’occasione solenne che quest’anno assume una rilevanza istituzionale ancora più profonda, cadendo in concomitanza con le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica Italiana.

Questo storico connubio trasforma l’evento in un momento di altissimo valore simbolico per l’intero Paese, testimoniando la vicinanza dello Stato e la centralità delle periferie nei festeggiamenti della democrazia repubblicana. In questi giorni la macchina organizzativa è mobilitata ai massimi livelli per definire ogni dettaglio logistico e cerimoniale, con sforzi imponenti da parte di tutte le autorità dello Stato.

La suggestiva cornice dell’Arena Ciccio Franco e l’affaccio sulla Sicilia

Il cuore pulsante delle celebrazioni sarà il celeberrimo Lungomare Falcomatà, storicamente definito come il chilometro più bello d’Italia, e nello specifico la splendida Arena Ciccio Franco. Conosciuta da tutti come l’Arena sullo Stretto, questa spettacolare struttura all’aperto, con la sua imponente gradinata che si tuffa direttamente nelle acque del Mediterraneo, offre una vista mozzafiato sulla Sicilia. Proprio in questo scenario naturale unico al mondo nei prossimi giorni inizieranno le prove operative e gli allestimenti scenografici che accoglieranno lo schieramento dei reparti rappresentativi di tutte le componenti della Benemerita. La solennità delle divise storiche e la modernità dei reparti speciali si fonderanno con l’azzurro del mare, regalando ai cittadini e alle delegazioni ufficiali un impatto visivo ed emotivo senza precedenti, a testimonianza della grandezza delle istituzioni italiane.

Il legame indissolubile con la prestigiosa Scuola Allievi Carabinieri

La decisione del Ministero e dei vertici militari di tributare questo storico omaggio a Reggio Calabria affonda le sue radici in un legame profondo e duraturo tra la città e l’istituzione. Il capoluogo reggino custodisce infatti una delle realtà formative più importanti, grandi e antiche d’Italia, la prestigiosa Scuola Allievi Carabinieri. Questo storico avamposto di legalità e cultura dello Stato ha formato, nel corso dei decenni, intere generazioni di giovani militari destinati a vigilare sulla sicurezza e sull’ordine pubblico dell’intera nazione. Spostare la celebrazione nazionale in questa terra, proprio nell’anno degli 80 anni della Repubblica Italiana, non è soltanto un atto simbolico, ma rappresenta un ringraziamento concreto al contributo strategico che la Calabria offre quotidianamente nella tutela della sicurezza nazionale e nel contrasto alla criminalità organizzata.

Sfilata di cariche dello Stato e il debutto del neo sindaco Cannizzaro

L’eccezionalità e il peso politico dell’evento sono confermati dalla presenza annunciata dei massimi vertici della politica e delle istituzioni italiane. Fonti istituzionali danno per certa la partecipazione del Ministro della Difesa Guido Crosetto, mentre non è ancora confermato – ma neanche smentito – l’arrivo del Capo dello Stato Sergio Mattarella, del premier Giorgia Meloni e del ministro degli Esteri Antonio Tajani. In ogni caso, l’ufficialità degli spostamenti dei vertici delle istituzioni del Paese verrà fornita soltanto poche ore prima, come sempre, per ragioni di sicurezza.

Per la comunità locale, la giornata assumerà un valore politico e amministrativo ancora più marcato, poiché segnerà ufficialmente la primissima uscita pubblica del neo sindaco Francesco Cannizzaro. Leader politico di Forza Italia reduce da una netta vittoria nelle recenti consultazioni elettorali comunali, Cannizzaro verrà proclamato primo cittadino proprio nei giorni immediatamente precedenti la sfilata. Ad accogliere le delegazioni governative e militari ci sarà anche il governatore Roberto Occhiuto, a sancire la totale sinergia istituzionale tra la Regione Calabria e il governo centrale.

Una città in fibrillazione tra tutto esaurito e massime misure di sicurezza

A pochi giorni dal 5 giugno, Reggio Calabria si riscopre in una vibrante ed entusiastica fibrillazione urbana. Il tessuto economico e turistico sta già vivendo un momento d’oro, con tutti gli hotel, i bed & breakfast e le strutture ricettive del centro storico e delle aree limitrofe che registrano il tutto esaurito da settimane, accogliendo migliaia di visitatori, autorità e delegazioni provenienti da ogni angolo d’Italia. Parallelamente alla festa, la prefettura e la questura stanno lavorando a predisporre un piano di ordine pubblico rigido e capillare per garantire lo svolgimento dell’evento in totale serenità. Il centro storico verrà blindato: sarà completamente chiuso al traffico veicolare per agevolare i flussi pedonali e le manovre dei reparti schierati. In virtù della caratura degli ospiti con le massime autorità presenti, è stato disposto l’assetto massimo di sicurezza con severe misure anti-terrorismo, che monitoreranno ogni accesso all’area dello Stretto, trasformando per un giorno la città in una splendida e sicura capitale della legalità repubblicana.