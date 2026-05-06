Reggio Calabria ospita il Seminario internazionale delle Città Metropolitane per l’Inclusione: oggi al via l’evento

Si è aperto questa mattina a Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria, il Seminario Residenziale Internazionale delle Città Metropolitane per l’Inclusione, dal titolo “Politiche urbane transatlantiche”, in programma in città dal 6 al 9 maggio. L’iniziativa è promossa nell’ambito del percorso di confronto tra città e reti internazionali impegnate nella costruzione di comunità più inclusive. Il seminario ha preso avvio con un momento dedicato agli studenti e alle studentesse delle scuole medie superiori del territorio reggino.

La conferenza inaugurale è stata tenuta da Benedetto Zacchiroli, presidente di ICCAR, la rete internazionale di città inclusive operante nell’ambito UNESCO, e presidente di ECCAR, la Coalizione europea delle città contro il razzismo. All’incontro hanno preso parte anche Cristiano Pasca, regista del documentario dedicato all’ICCAR Global Youth Bootcamp, autore e volto del programma televisivo Le Iene, e Giovanni Magalaviti, anch’egli autore de Le Iene, insieme a un gruppo di giovani partecipanti al Bootcamp.

Il programma internazionale di formazione coinvolge giovani tra i 20 e i 30 anni sui temi dell’inclusione, dei diritti umani e della governance urbana nel sistema delle Nazioni Unite. Alla prima conferenza di Reggio Calabria hanno partecipato delegazioni di studenti del Liceo Scientifico “Da Vinci”, del Polo Tecnico – Itis “Righi – Boccioni – Fermi” e del Liceo Scientifico “Volta” di Reggio Calabria, oltre al Polo Liceale “Zaleuco-Oliveti/Panetta-Zanotti” di Locri. La giornata inaugurale ha rappresentato un’occasione di dialogo diretto con le nuove generazioni, nella convinzione che il confronto tra esperienze, competenze e percorsi diversi costituisca uno strumento fondamentale di orientamento, ispirazione e responsabilità condivisa.

In particolare, l’incontro ha inteso avvicinare studenti e giovani del territorio alle opportunità e alle sfide legate ai diritti, alla cooperazione internazionale, alle politiche urbane e alla costruzione di città più giuste, accessibili e inclusive. Da oggi e fino al 9 maggio, la Città Metropolitana di Reggio Calabria accoglierà le delegazioni delle quindici Città Metropolitane italiane, insieme a rappresentanti di città nordamericane ed europee della rete ICCAR-UNESCO e di Strong Cities Network.

Il Seminario offrirà uno spazio di lavoro e confronto istituzionale sulle politiche urbane transatlantiche, favorendo lo scambio di buone pratiche e la definizione di strategie comuni per rafforzare il ruolo delle città metropolitane nei processi di inclusione sociale, contrasto alle discriminazioni e promozione dei diritti umani. Con questo appuntamento, la Città Metropolitana di Reggio Calabria conferma il proprio impegno nel promuovere percorsi di cooperazione internazionale e dialogo multilivello, valorizzando il ruolo dei territori e delle comunità locali nella costruzione di modelli urbani capaci di tenere insieme sviluppo, partecipazione, equità e coesione sociale.