Reggio Calabria, Olivieri eletto sindaco di Melicuccà

Emanuele Antonio Olivieri, candidato della lista “Radici e Orizzonti”, è il nuovo sindaco di Melicuccà, cittadina in provincia di Reggio Calabria, con 271 voti pari al 50,37% dei consensi. Il suo sfidante, Vincenzo Oliverio, della lista “Insieme per il futuro”, ha ottenuto 267 voti, corrispondenti al 49,63% dei voti totali. La vittoria di Olivieri è quindi risultata molto combattuta, con una differenza di soli 4 voti tra i due candidati.

Con questo risultato, Melicuccà si prepara a una nuova fase amministrativa, con un sindaco scelto per un margine ristretto ma significativo, segno dell’importanza di ogni singolo voto nelle elezioni locali.