Reggio Calabria, oggi la seduta del Consiglio Comunale: è l’ultima della consiliatura. I punti all’ordine del giorno

Questa mattina, lunedì 11 maggio, si terrà una nuova seduta del Consiglio Comunale. La stessa è, difatti, storica, perché – salvo punti all’ordine del giorno improrogabili e clamorosi – si tratta dell’ultima di questa consiliatura, iniziata con Falcomatà e conclusa con Battaglia. Tra due settimane infatti, com’è noto, si andrà al voto per eleggere il nuovo Sindaco e, appunto, il nuovo Consiglio Comunale, che sarà composto da una nuova Maggioranza e da una nuova Opposizione, oltre che da una nuova Giunta, ovviamente.

Il Consiglio Comunale di Reggio Calabria è convocato, in sessione ordinaria, alle ore 8, presso l’Aula “Piero Battaglia” di Palazzo San Giorgio. All’ordine del giorno della seduta ci sono il Documento unico di programmazione (Dup) per il triennio 2026-2028 e il Bilancio di previsione finanziario 2026-2028. In agenda anche la comunicazione del dispositivo della deliberazione della Corte dei Conti n. 82 del 24 aprile 2026, la presa d’atto della deliberazione della Corte dei Conti n. 81 del 24 aprile 2026 inerente il controllo sulla gestione delle risorse del Pnrr, nonché l’individuazione delle aree P.e.e.p. e P.i.p. per l’anno 2026.