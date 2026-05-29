“Reggio Calabria non deve limitarsi a voltare pagina, deve scrivere una pagina nuova”

Le elezioni comunali di Reggio Calabria si sono chiuse con l’elezione di Francesco Cannizzaro a sindaco. Un risultato che, secondo Domenico Mamone, presidente nazionale di Unsic, non va letto soltanto come l’affermazione di una parte politica, ma come una richiesta forte di cambiamento, efficienza amministrativa e visione per il futuro della città. Mamone richiama il nuovo primo cittadino alla responsabilità di trasformare il consenso ricevuto in metodo, competenza e capacità di ascolto, sottolineando la necessità di coinvolgere imprese, professioni, associazioni, università, quartieri e Città Metropolitana in un vero patto cittadino per lo sviluppo.

Al centro della riflessione anche i grandi dossier strategici per Reggio Calabria: servizi, manutenzione, acqua, rifiuti, depurazione, mobilità, porto, aeroporto, turismo, waterfront, economia del mare, cultura, sanità, giovani, commercio, artigianato, agricoltura di qualità e Ponte sullo Stretto. “Le elezioni comunali di Reggio Calabria si sono concluse con una scelta chiara da parte dei cittadini. A Francesco Cannizzaro, eletto sindaco della città, rivolgo i miei auguri di buon lavoro, con il rispetto istituzionale dovuto a chi riceve un mandato così ampio e, allo stesso tempo, con il riconoscimento del contributo offerto da tutti i candidati, dalle liste e dai cittadini che hanno partecipato al confronto democratico”.



“Il voto non deve essere letto soltanto come la vittoria di una parte politica. Deve essere interpretato, soprattutto, come una forte domanda di cambiamento, di efficienza, di normalità amministrativa e di futuro. Reggio Calabria ha chiesto servizi, decoro, manutenzione, trasparenza, sicurezza, attenzione alle periferie, risposte ai problemi quotidiani. Ma ha chiesto anche qualcosa di più: una visione capace di restituire alla città il ruolo che le spetta nel Mediterraneo, nel Mezzogiorno e nell’intero sistema calabrese e nazionale. La campagna elettorale è finita. Ora inizia la fase più importante: quella della responsabilità. Il consenso ricevuto va trasformato in metodo amministrativo, in competenza, in capacità di ascolto, in tempi certi, in scelte verificabili. Reggio non ha bisogno di nuove contrapposizioni sterili, ma di una stagione istituzionale nella quale maggioranza e opposizione, ciascuna nel proprio ruolo, sappiano mettere al centro l’interesse della comunità”.



“Nei giorni successivi al voto, l’attenzione nazionale su Reggio Calabria è stata significativa. Proprio per questo è necessario evitare che la città venga raccontata attraverso semplificazioni, polemiche di superficie o letture folcloristiche. Reggio merita di essere giudicata per ciò che saprà costruire: per la qualità della sua amministrazione, per la capacità di utilizzare le risorse, per la concretezza dei progetti, per la dignità dei suoi cittadini e per il valore del suo sistema produttivo e sociale”.



“Al nuovo sindaco spetta un compito delicato: formare una squadra competente, autorevole, operativa; indicare priorità chiare; definire un’agenda dei primi cento giorni; aprire un confronto strutturato con imprese, professioni, ordini, associazioni, università, scuola, terzo settore, quartieri e Città Metropolitana. Il ritorno del decentramento e delle circoscrizioni può rappresentare un’occasione importante, se diventerà davvero strumento di ascolto e non semplice articolazione burocratica”.



“Reggio Calabria deve ripartire dai suoi dossier strategici: acqua, rifiuti, depurazione, mobilità, porto, aeroporto, turismo, waterfront, economia del mare, cultura, sanità, università, formazione, giovani, artigianato, commercio, agricoltura di qualità, bergamotto, agroalimentare e nuove professioni. Anche il tema del Ponte sullo Stretto, al di là delle diverse opinioni, impone alla città di non subire i processi, ma di governarli, tutelando il territorio e intercettando opportunità vere per lavoro, infrastrutture e filiere locali”.



“Da presidente nazionale dell’Unsic e da uomo profondamente legato alla provincia reggina, ritengo che il mondo delle imprese, del lavoro autonomo, delle professioni, dell’agricoltura, dell’artigianato, del commercio e dei servizi debba essere coinvolto in un patto cittadino per lo sviluppo. L’impresa non è un interesse particolare: è lavoro, legalità, reddito, presidio sociale, innovazione e futuro per le famiglie. Reggio Calabria non deve limitarsi a voltare pagina. Deve scrivere una pagina nuova. La normalità deve diventare il punto di partenza, non il traguardo. La sfida vera, oggi, non è più scegliere un sindaco: è accompagnare la città verso una fase di ricostruzione amministrativa, sociale e produttiva, capace di liberare finalmente le energie migliori di Reggio e della sua area metropolitana”.