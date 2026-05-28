Reggio Calabria, Marra (M.A.P.): “vittoria straordinaria di Cannizzaro, finisce la deriva del centrosinistra”

Un tavolo tecnico urgente sulla Protezione Civile subito dopo la proclamazione del sindaco e del Consiglio comunale. È questa la richiesta avanzata dal presidente del Movimento Autonomo Popolare (M.A.P.), Pietro Marra, nella nota con cui ha espresso le proprie congratulazioni al nuovo sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro. Marra ha rivendicato il sostegno del M.A.P. a Cannizzaro nella competizione elettorale, sottolineando la fiducia riposta nelle sue capacità e la volontà di voltare pagina rispetto alla precedente amministrazione.

“Esprimo i miei più vivi complimenti e auguri di buon lavoro al nuovo Sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro. Il Movimento Autonomo Popolare (M.A.P.) lo ha sostenuto con convinzione in questa competizione elettorale. Una scelta dettata non solo dalla nostra collocazione politica, ma soprattutto dalla fiducia nelle sue grandi capacità. Cannizzaro è l’uomo giusto per rendere Reggio una città normale e vivibile, archiviando una vecchia amministrazione che per 12 anni ci ha trascinati alla deriva” dice Pietro Marra.

Il presidente del M.A.P. ha poi commentato l’esito della campagna elettorale, criticando il centrosinistra e definendo il risultato ottenuto da Cannizzaro “straordinario e oltre le aspettative. Il centrosinistra – continua Marra – ha impostato una campagna elettorale basata esclusivamente sulla denigrazione dell’avversario nel disperato tentativo di recuperare voti. Hanno continuato a evocare la figura di Giuseppe Scopelliti, come se negli ultimi anni ci fosse stato lui alla guida del Comune e della Città Metropolitana, ignorando i propri fallimenti. Nonostante il sacrificio di Mimmetto Battaglia, il popolo reggino ha scelto il cambiamento con un risultato straordinario e oltre le aspettative”.

Marra ha espresso anche apprezzamento per la decisione di Cannizzaro di rinviare la proclamazione prevista per oggi, dopo il lutto che ha colpito la comunità per la perdita della piccola Eva. “Voglio inoltre esprimere – sottolinea il Presidente del M.A.P. – il mio profondo compiacimento per la sensibilità dimostrata da Cannizzaro nel rinviare la proclamazione prevista per oggi. Il grave lutto per la perdita della piccola Eva ha colpito e addolorato tutta la nostra comunità, e questo gesto dimostra grande rispetto umano”.

Infine, il presidente del Movimento Autonomo Popolare ha indicato come prioritaria l’apertura di un confronto sulla Protezione Civile, tema che, ha ricordato, segue da oltre trent’anni. “Archiviata la campagna elettorale – conclude Pietro Marra – auspico che, subito dopo gli iter di proclamazione del Sindaco e del Consiglio Comunale, si possa aprire un tavolo tecnico urgente sulla Protezione Civile, un tema che ho profondamente a cuore e che mi appartiene da oltre 30 anni. L’ormai ex Sindaco Falcomatà ha ignorato per anni le mie proposte per rilanciare il Gruppo Comunale dei volontari, nonostante i numerosi colloqui avuti con lui in qualità di Consigliere Comunale delegato alla Viabilità, sicurezza dei cittadini e Polizia Locale. La sua inerzia ha purtroppo portato il settore alla disfatta. Oggi abbiamo l’opportunità e il dovere di invertire la rotta e garantire ai cittadini la sicurezza che meritano”.