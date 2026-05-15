Reggio Calabria, mare senza barriere: nasce il progetto del pontile accessibile per le persone con disabilità | INTERVISTE

Rendere il mare davvero accessibile a tutti. È questo l’obiettivo dell’iniziativa solidale “Pontile per Tutti – Il Mare Senza Barriere”, promossa dalla Lega Navale Italiana – Sezione di Reggio Calabria per sostenere la realizzazione di una nuova infrastruttura dedicata alle persone con disabilità. L’evento si è svolto presso la Base Nautica della Lega Navale Italiana Sezione di Reggio Calabria, situata allo Sporting Stelle del Sud, e ha avuto come finalità la raccolta fondi per un progetto che punta ad abbattere concretamente le barriere architettoniche e sociali legate alla fruizione del mare.

Per Lavino nessuna polemiche con l’amministrazione comunale

“L’accessibilità ai disabili non è un qualcosa di semplice in zona. Amministrazione comunale non disponibile? Non conosco queste dinamiche, una volta aiuta il pubblico, una volta il privato, importante raggiungere l’obiettivo. Il pubblico quando è possibile ci da una mano, non posso dire nulla”, ha affermato l’Ad di Sporting “Stelle del Sud” Demetrio Lavino.

Il progetto “Pontile per Tutti – Il Mare Senza Barriere”

Il progetto ha previsto la realizzazione di un pontile galleggiante amovibile e accessibile, pensato per consentire alle persone con disabilità di vivere l’esperienza del mare con maggiore autonomia e sicurezza. La struttura permette sia l’accesso facilitato a imbarcazioni attrezzate per attività nautiche inclusive, sia l’ingresso diretto in acqua attraverso una passerella dedicata. Un intervento concreto che mira a rendere più semplice e dignitosa la partecipazione alle attività legate al mare, superando ostacoli fisici e sociali che ancora oggi limitano la piena inclusione. Attualmente, nella città di Reggio Calabria, non esiste alcuna infrastruttura con queste caratteristiche. Proprio per questo, l’iniziativa della Lega Navale Italiana rappresenta un passo importante sul piano dell’accessibilità, dell’inclusione sociale e del diritto alla piena fruizione del mare. L’intero ricavato dell’evento, un aperitivo solidale al tramonto, è stato devoluto alla realizzazione del pontile galleggiante accessibile.

In tanti hanno supportato il progetto

L’iniziativa ha coinvolto numerose realtà associative, enti, organizzazioni e volontari del territorio, uniti da un obiettivo comune: rendere il mare di Reggio Calabria più aperto, fruibile e accogliente per tutti. A supportare il progetto sono diverse realtà del territorio. Tra queste figurano i club Rotary di Reggio Calabria, Rotary Club Reggio Calabria, Rotary Club Reggio Calabria Sud Parallelo 38, Rotary Club Reggio Calabria Est, Rotary E-Club Italia 2102 e Rotary Club Reggio Calabria Nord. Hanno inoltre sostenuto l’iniziativa l’Azienda Vinicola Tramontana dal 1890, Ecoevent, PlasticFree Certified 2026, Cooprogetti, Fondazione Morabito, ODS Ecos Stefano, insieme al Rotaract Reggio Calabria e al Rotaract Reggio Calabria Sud Parallelo 38. Una rete ampia che testimonia la volontà condivisa di contribuire a un progetto dal forte valore sociale, capace di unire sport, solidarietà, accessibilità e impegno civico.

Interviste