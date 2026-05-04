Reggio Calabria, mancato spazzamento e vegetazione invasiva a Santa Caterina: la denuncia di un cittadino indignato

Un cittadino di Reggio Calabria e lettore di StrettoWeb ha voluto lanciare un accorato appello riguardo una situazione che ormai persiste da anni nel quartiere di Santa Caterina. La segnalazione riguarda il mancato spazzamento e la mancata cura della vegetazione che invade i marciapiedi, creando disagi a chi percorre la zona, specialmente a pedoni e ciclisti. Il cittadino denuncia una situazione che non solo compromette la sicurezza e la pulizia del quartiere, ma che sembra essere stata ignorata dalle amministrazioni precedenti, in particolar modo durante gli anni del “NOI”.

La situazione di degrado che dura da anni

La segnalazione evidenzia come la situazione di degrado nel quartiere di Santa Caterina non sia una novità, ma si protragga ormai da diversi anni. “Il mancato spazzamento e il non stralcio della vegetazione che invade i marciapiedi” è un problema che, secondo il cittadino, non ha mai trovato una risposta adeguata. Nonostante la continua crescita della vegetazione che si estende sui marciapiedi, l’amministrazione si limita a “spazzare la via principale“, dimenticando le altre strade e i marciapiedi secondari. Questo atteggiamento, per il cittadino, non può più essere giustificato, in quanto crea un ambiente di disagio per tutti i residenti e non solo per i passanti occasionali.

Un appello al rispetto della città

Il cittadino si rivolge direttamente all’ex sindaco, sottolineando la sua responsabilità in merito a questa persistente situazione di degrado urbano. “Lo ricordiamo all’ex sindaco del ponte della vergogna“, scrive nella sua segnalazione, facendo riferimento a un periodo della sua amministrazione in cui il quartiere di Santa Caterina ha sofferto maggiormente l’abbandono. Non solo, ma il cittadino critica anche l’atteggiamento dell’ex sindaco, che ieri durante l’intervento a Piazza Duomo avrebbe esortato l’onorevole Francesco Cannizzaro a dimettersi. Un accenno ironico che rimarca l’ipocrisia percepita dal cittadino, dato che lo stesso ex sindaco ha atteso l’ultimo giorno utile per dimettersi e entrare in Consiglio Regionale.

La città merita rispetto

Il messaggio del cittadino è chiaro: la città merita rispetto e non può più accettare promesse non mantenute e l’inerzia delle amministrazioni. L’appello è per un cambio di atteggiamento da parte di chi amministra, che deve smettere di fare politica delle menzogne e iniziare a concentrarsi sulle problematiche reali della città. Non basta limitarsi a riempire piazze e palchi con dichiarazioni vuote. La realtà è sotto gli occhi di tutti e richiede un intervento concreto per migliorare la qualità della vita dei cittadini.

La necessità di azioni concrete

In definitiva, il cittadino chiede che si intervenga immediatamente per risolvere la questione della vegetazione invasiva e che vengano pianificati interventi di pulizia anche nelle vie secondarie di Santa Caterina. Non basta più promettere soluzioni, è giunto il momento di agire. Il quartiere non può continuare a essere trascurato e i residenti non possono più vivere in un ambiente dove la sicurezza e la pulizia sono compromesse da anni di incuria. Il messaggio finale è un invito a chi amministra a prendere sul serio le problematiche locali e a dimostrare attraverso i fatti che la città è davvero una priorità.