Reggio Calabria, maltrattamenti e lesioni alla moglie: arrestato a Palmi dopo la richiesta d’aiuto della donna

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha arrestato cittadino italiano di 52 anni destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Palmi, poiché indagato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate commessi ai danni della moglie. La delicata attività è scaturita dalla richiesta di soccorso della donna, aggredita e minacciata dal marito, dopo l’ennesimo litigio, il giorno di Pasquetta. In quel frangente, gli agenti intervenuti, dopo aver rassicurato e tranquillizzato la persona offesa dal reato, hanno avuto modo di apprendere che le cruente condotte del marito si reiteravano da diverso tempo, senza però essere mai state segnalate o denunciate alle forze dell’ordine.

L’accurata ricostruzione degli comportamenti vessatori e maltrattanti dell’uomo effettuata dagli investigatori del Commissariato di P.S. di Palmi, basata sulle dichiarazioni della vittima e delle persone informate sui fatti, ha consentito alla Procura della Repubblica di Palmi di delineare una grave e convergente cornice indiziaria nei confronti del soggetto, connotata dai caratteri tipici della violenza di genere in ambito domestico, tale da richiedere al Tribunale dello stesso circondario la massima misura cautelare custodiale prevista dall’ordinamento.

Al termine delle procedure di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Reggio Calabria, a disposizione dell’A.G. procedente. Si precisa che il procedimento penale è, attualmente, nella fase delle indagini preliminari e, pertanto, nei confronti dell’indagato vale il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, come previsto dalla Costituzione.