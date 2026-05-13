Reggio Calabria, Maiolino: “la politica deve tornare ad avere un volto umano”

Inclusione sociale, sostegno alle persone fragili, attenzione alla disabilità, agli anziani, alle famiglie e ai bambini. Sono questi i temi che Antonino Maiolino, coordinatore cittadino di Forza Italia e candidato al Consiglio comunale di Reggio Calabria alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, pone al centro della propria visione politica. “Una Città si misura da come tratta chi è più fragile e più bisognoso. È dalla capacità di offrire servizi adeguati e prendersi cura delle persone più deboli che si comprende il livello di democrazia e di civiltà di una intera Comunità”.

Per Maiolino, Reggio Calabria ha l’urgente necessità di mettere in campo nuovi progetti e nuove iniziative per diventare più vicina ai reali bisogni dei cittadini, più attenta alle necessità delle famiglie e capace di garantire dignità, servizi e opportunità a chi vive in condizioni di precarietà e difficoltà. “Troppo spesso le persone fragili vengono ricordate solo ed unicamente durante le campagne elettorali. La Politica, invece, deve saper ascoltare ogni giorno chi vive ed affronta problemi concreti, chi vive disagi quotidiani e chi troppo spesso si sente abbandonato dalle Istituzioni. Una Città non può crescere davvero se lascia indietro una parte dei suoi Cittadini”.

Particolare attenzione viene rivolta al mondo della disabilità, che ancora oggi vive enormi difficoltà legate all’accessibilità e alla mobilità urbana. Molte persone con disabilità convivono quotidianamente con barriere architettoniche, marciapiedi impraticabili, trasporti insufficienti e ostacoli nell’accesso ai servizi pubblici. Secondo Maiolino, non si tratta di semplici disagi, ma di diritti negati. Una città moderna deve garantire inclusione reale, abbattimento delle barriere, servizi efficienti e pari opportunità.

Il candidato sottolinea inoltre l’importanza del recente stanziamento di 500 mila euro destinato alla Città Metropolitana di Reggio Calabria per l’acquisto di nuovi pulmini attrezzati per il trasporto delle persone con disabilità, grazie all’emendamento promosso dall’on. Francesco Cannizzaro, che, viene evidenziato, si è dimostrato ancora una volta molto attento a tali problematiche. “Questo finanziamento rappresenta un segnale concreto perché dimostra che la buona Politica può trasformarsi in interventi reali, concreti, fattivi. Rafforzare il trasporto dedicato significa aiutare tante famiglie, garantire maggiore autonomia alle persone con disabilità e migliorare la qualità della vita di chi ogni giorno affronta delle difficoltà”.

“È questa la Politica che serve: una Politica che produce fatti e non slogan”. Maiolino richiama poi l’attenzione sulla condizione degli anziani, spesso vittime di solitudine e isolamento sociale. “Ci sono tanti anziani che vivono da soli, soprattutto nelle periferie e nei quartieri più difficili della Città. Molti affrontano problemi economici, sanitari e sociali senza una rete di supporto adeguata. Sicuramente è meritoria l’attività svolta dalle diverse associazioni di volontariato operanti nella Città di Reggio Calabria, ma questa da sola non basta. In alcuni casi anche svolgere attività semplici diventa complicato. La nuova amministrazione comunale dovrà essere un vero punto di riferimento attraverso la realizzazione di servizi efficienti, assistenza domiciliare, sostegno sociale e politiche capaci di restituire serenità e sicurezza”.

Secondo il candidato di Forza Italia, è necessario costruire una città più attenta anche ai bisogni delle famiglie e dei bambini. In questo quadro richiama i fondi della Legge 328/2000, la “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, recepita dalla Regione Calabria con la L.R. n. 23/2003. Secondo Maiolino, tale cambiamento potrà avvenire attraverso un corretto utilizzo dei fondi che il Comune riceve annualmente dalla Regione Calabria. Risorse che, attraverso un lavoro di rete con le associazioni comunali operanti nei settori indicati, dovranno servire a intercettare i reali bisogni della collettività e a risolverli con immediatezza.

“Ogni giorno molti genitori affrontano enormi sacrifici per garantire ai propri figli una vita dignitosa. Tante famiglie vivono situazioni di precarietà economica, carenza di servizi e difficoltà educative. I bambini devono poter crescere in una Città sicura, con scuole efficienti, spazi pubblici decorosi, impianti sportivi accessibili e luoghi sani di aggregazione. Investire sui bambini significa investire sul futuro della nostra comunità. Serve un’amministrazione presente, che sappia ascoltare i quartieri, dialogare con il volontariato e sostenere concretamente chi opera ogni giorno nel sociale. Le periferie non possono essere abbandonate. Bisogna restituire fiducia ai cittadini attraverso interventi concreti, servizi efficienti e una maggiore attenzione alle emergenze sociali”.

Infine, Maiolino ribadisce la propria idea di politica come servizio verso l’intera collettività. “La Politica deve tornare ad avere un volto umano. Serve una visione amministrativa che metta davvero al centro la persona, con attenzione verso chi soffre, chi è in difficoltà e chi troppo spesso non ha voce e non è, ad oggi, ascoltato/a perché Reggio Calabria potrà crescere davvero, soltanto quando nessuno resterà indietro”.