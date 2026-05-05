Reggio Calabria, l’Università Mediterranea approva il bilancio: utile di 6,5 milioni di euro

Gli Organi di Governo dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria hanno approvato il bilancio d’esercizio 2025, chiudendo con un significativo utile di oltre 6,5 milioni di euro. Un risultato che consolida una fase di stabilità finanziaria, aprendo la strada a una stagione importante per l’Ateneo reggino. Il 2025 segna anche un incremento del numero di immatricolazioni, con un aumento di oltre il 15% rispetto all’anno precedente e di circa il 38% rispetto a due anni fa, confermando la crescente attrattiva dell’Università Mediterranea.

“I numeri di questo bilancio, unitamente all’importante trend di crescita di immatricolati ed iscritti complessivi, ci consegnano prospettive più serene, nonostante le criticità e gli ampi margini di miglioramento del quadro di riferimento locale e nazionale”, ha dichiarato il Rettore Giuseppe Zimbalatti. “La rilevante tenuta contabile, associata al sensibile aumento del numero degli studenti, consegnano al territorio una Università Pubblica ancor più pronta ad affrontare il prossimo futuro in termini soprattutto di attrattività, offerta formativa per gli studenti e di trasferimento tecnologico per l’intero territorio”, ha aggiunto il Rettore.

Questo bilancio positivo, insieme alla continua crescita delle immatricolazioni, consolida il ruolo dell’Università Mediterranea come punto di riferimento fondamentale per il territorio e per la formazione accademica, dando un impulso significativo all’intero sistema locale.