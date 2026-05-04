Reggio Calabria, l’Ordine dei Fisioterapisti incontra la dott.ssa Di Furia: confronto su criticità territoriali

Si è svolto nella giornata del 30 aprile un incontro istituzionale tra il Direttore Generale dell’ASP di Reggio Calabria, Dott.ssa Lucia Di Furia, il Presidente dell’Ordine dei Fisioterapisti della provincia di Reggio Calabria, Dott. Marco De Luca e il delegato alla Sanità Pubblica dell’Ordine, Dott. Claudio Albino. L’incontro si è svolto in un clima di collaborazione istituzionale ed è stato definito dalle parti come proficuo e costruttivo, consentendo un confronto approfondito sulle esigenze del territorio e sulle possibili soluzioni organizzative. In particolare, è stata evidenziata la necessità di rafforzare l’assistenza domiciliare, ridurre le liste d’attesa e garantire una maggiore continuità assistenziale tra ospedale e territorio.

Nel corso del dialogo, l’Ordine ha ribadito l’importanza strategica della fisioterapia nell’ambito del modello previsto dal DM 77/2022 e nello sviluppo delle Case di Comunità, sottolineando come una presenza adeguata di fisioterapisti rappresenti un elemento imprescindibile per assicurare livelli essenziali di assistenza efficaci e sostenibili.

Soddisfazione è stata espressa dal Presidente Marco De Luca, che ha dichiarato: “l’incontro con il Direttore Generale si è rivelato particolarmente positivo. Abbiamo riscontrato apertura e attenzione rispetto alle criticità rappresentate. Siamo soddisfatti del confronto avviato e fiduciosi che si possa proseguire in un percorso condiviso volto al potenziamento della fisioterapia territoriale e al miglioramento dei servizi per i cittadini”.

Il Presidente ha inoltre voluto esprimere un sentito ringraziamento al Direttore Generale Lucia Di Furia per la disponibilità e l’attenzione dimostrate durante l’incontro, sottolineando l’importanza del dialogo istituzionale per affrontare in maniera efficace le sfide del sistema sanitario territoriale.

L’incontro rappresenta un ulteriore tassello di un percorso di collaborazione già avviato negli anni tra l’Ordine dei Fisioterapisti e l’Azienda sanitaria, con l’obiettivo comune di rafforzare il sistema sanitario territoriale e rispondere in maniera più efficace ai bisogni di salute della popolazione.