Reggio Calabria, l’IC Radice Alighieri di Catona protagonista ai Campionati Junior di Giochi Matematici

Ancora una volta l’Istituto Comprensivo “Radice Alighieri” di Catona si distingue nel panorama scolastico per impegno, qualità formativa ed eccellenza educativa, confermandosi una realtà capace di valorizzare il talento e le potenzialità dei propri studenti. Presso i locali dell’istituto, nelle scorse settimane, si sono svolte le semifinali dei Campionati Junior dei Giochi Matematici 2026, appuntamento di grande prestigio che ogni anno coinvolge giovani studenti provenienti da numerose scuole, chiamati a confrontarsi in prove di logica, intuizione e abilità matematiche. L’evento ha rappresentato un momento di straordinaria partecipazione e crescita culturale per gli alunni delle classi quarte e quinte del plesso Catona Centro, che hanno affrontato con entusiasmo, concentrazione e spirito competitivo una sfida tanto impegnativa quanto formativa.

Tra i numerosi partecipanti, due studenti dell’istituto sono riusciti a distinguersi brillantemente, conquistando l’accesso alla finale nazionale che si terrà presso l’Università Bicocca di Milano. Si tratta degli alunni Giuseppe Melissari della classe 4ª A e Valentino Melissari della classe 5ª A, autentici motivi d’orgoglio per tutta la comunità scolastica. Il loro importante traguardo rappresenta non soltanto un successo personale, ma anche il frutto di un percorso educativo costruito quotidianamente con dedizione, passione e attenzione verso la valorizzazione delle eccellenze. Dietro ogni risultato vi sono infatti studio, sacrificio, costanza e il fondamentale supporto delle famiglie e dei docenti, che accompagnano gli studenti nella crescita umana e culturale.

Grande soddisfazione è stata espressa dalla Dirigente scolastica, Avv. Simona Sapone, che ha sottolineato come questi risultati testimoniano l’alto valore formativo dell’istituto e l’efficacia di una scuola capace di promuovere merito, inclusione e competenze. Un riconoscimento importante va anche agli insegnanti degli alunni finalisti, il cui costante lavoro educativo continua a generare esempi concreti di eccellenza scolastica. Partecipare a competizioni come i Giochi Matematici significa molto più che affrontare semplici esercizi numerici. Vuol dire imparare a ragionare, sviluppare capacità di problem solving, rafforzare l’autostima e acquisire la consapevolezza che impegno e determinazione possono condurre a risultati straordinari. Iniziative di questo livello rappresentano strumenti preziosi per stimolare curiosità, creatività e passione per lo studio, contribuendo alla formazione di cittadini preparati e consapevoli.

L’intera comunità scolastica guarda “ora con orgoglio e trepidazione alla finale di Milano, certa che Giuseppe e Valentino sapranno rappresentare al meglio la propria scuola con lo stesso entusiasmo e la stessa determinazione che li hanno portati fin qui. A loro va il più caloroso augurio di vivere questa esperienza come un’importante occasione di crescita, indipendentemente dal risultato finale, perché il vero successo è già racchiuso nel percorso compiuto e nella capacità di mettersi in gioco con coraggio, passione e talento”.