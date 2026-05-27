Reggio Calabria, l’IC “Falcomatà-Archi” presenta il progetto “Scala Mentis – Passi di Memoria” | INFO

L’Istituto Comprensivo Statale “Falcomatà – Archi”, in stretta sinergia con il Comitato dei Genitori d’Istituto, promuove l’evento di inaugurazione del progetto “SCALA MENTIS – Passi di Memoria“, che si terrà sabato 30 Maggio 2026 alle ore 10:00 presso la Scuola Secondaria di Primo Grado “Pirandello”, sita in via Stradella Giuffrè, Reggio Calabria. L’iniziativa, di forte impatto civile e pedagogico, ha visto gli studenti protagonisti nella trasformazione dei gradini della scuola in un percorso monumentale e permanente di memoria.