Reggio Calabria, “Le Muse” celebra la Festa della mamma con testimonianze, arte e solidarietà

L’Associazione “Le Muse – Laboratorio delle Arti e delle Lettere” continua la sua programmazione, proponendo di settimana in settimana argomenti di grande interesse e attualità e, allo stesso tempo, facendo memoria di eventi e feste a livello nazionale. Il prossimo appuntamento sarà dedicato alla Festa della mamma. Domenica 10 maggio, alle ore 18, presso la Sala D’arte Le Muse di via San Giuseppe 19, numerosi ospiti, in particolare donne, ricorderanno la figura della mamma da un punto di vista formativo, umano, letterario e sociale. L’incontro sarà anche l’occasione per riflettere sulle mamme che hanno generato e che generano, sulle mamme che educano e sulle mamme che hanno perso i loro figli, attraverso un racconto fatto di testimonianze e momenti di condivisione.

Il presidente Giuseppe Livoti ricorda come domenica 10 maggio si celebrerà la Festa della mamma, ricorrenza civile in alcuni Paesi del mondo in onore della figura della madre, della maternità e dell’influenza sociale delle madri. Le prime celebrazioni risalgono al 1952, quando a Brescia la direttrice della Scuola Civica “Angela Contini”, Emma Lubian Missiaia, organizzò la prima Festa della mamma con il supporto del Comune. Dal punto di vista religioso, la festa risale invece al 1957 e vide protagonista don Otello Migliosi, parroco di Tordibetto di Assisi, in Umbria, il 12 maggio 1957.

L’idea di don Otello Migliosi fu quella di celebrare la mamma non solo nella sua veste sociale o biologica, ma nel suo forte valore religioso, cristiano e interconfessionale, come terreno di incontro e dialogo tra culture diverse. Il suo tentativo è stato ricordato, in due contributi, anche dal quotidiano vaticano. Da allora, ogni anno, la parrocchia di Tordibetto celebra ufficialmente la festa con importanti manifestazioni a carattere religioso e culturale.

All’evento delle Muse parteciperanno anche i giovani ragazzi dell’Anffas Reggio Calabria, associazione che opera sul territorio della provincia di Reggio Calabria sin dal 1990. L’Anffas svolge la propria attività in base al principio di solidarietà sociale, con prestazioni volontarie e gratuite da parte dei soci e dei volontari, operando per la prevenzione e la conoscenza della disabilità, ma anche per il benessere e la tutela dei diritti umani e civili delle persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo.

Interverranno Orsola Latella, critico letterario, già dirigente scolastico e vice presidente dell’Associazione “Le Muse”; Aurora D’Ermenegildo, scrittrice e presidente dell’Associazione “Figli nella luce”; Paola Infortuna, segretaria Associazione dall’Ostetrica; Maria Scordo, psicologa dell’età evolutiva dell’Anffas Sezione di Reggio Calabria. Durante l’incontro verrà inoltre presentata la creatività dei giovani dell’Associazione di Famiglie di Persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo.

Gli artisti delle Muse racconteranno il loro modo di rappresentare il rapporto mamma-figlio attraverso un’esposizione di opere pittoriche che animerà la sala Le Muse per tutto il mese di maggio. Espongono Cosimo Allera, Francesca Avenoso, Cristina Benedetto, Patrizia Crupi, Manuela Lugarà, Grazia Papalia, Francesca Perina, Rossella Marra, Tina Nicolo’, Wanda Simone e Simona Treccosti.