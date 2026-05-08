Reggio Calabria, l’appello di Mons. Mesiti per Rosanna e il piccolo Gabriele: “non generalizziamo, Palmi è una comunità solidale” | INTERVISTA

La storia di Rosanna Melara e del figlio Gabriele, bambino di 10 anni affetto da disturbo dello spettro autistico, continua a scuotere le coscienze e ad aprire una riflessione profonda sul tema della disabilità, del diritto alla casa e della capacità delle comunità di farsi carico delle fragilità. Dopo l’intervista realizzata qualche giorno fa da StrettoWeb, nella quale la giovane madre ha raccontato le difficoltà incontrate nella ricerca di un’abitazione, il caso è arrivato anche all’attenzione di Mons. Silvio Mesiti, parroco della Concattedrale San Nicola di Palmi, intervistato da Graziano Tomarchio per StrettoWeb.

Rosanna, originaria di Palmi, da anni dedica la propria vita al figlio Gabriele, seguendolo quotidianamente nel suo percorso di crescita e nelle attività legate alla sua condizione. Nell’intervista rilasciata a StrettoWeb, la donna aveva raccontato di essersi trasferita a Reggio Calabria per essere più vicina alle esigenze del bambino e di essersi poi trovata senza una casa stabile in cui vivere. La madre aveva denunciato la difficoltà di trovare un affitto, sostenendo di aver ricevuto rifiuti dopo aver spiegato che il figlio è autistico.

Mons. Silvio Mesiti: “non generalizzare, i problemi vanno affrontati caso per caso”

Sulla vicenda è intervenuto Mons. Silvio Mesiti, che ha richiamato tutti alla necessità di affrontare situazioni così delicate con equilibrio, evitando giudizi affrettati e generalizzazioni. Il parroco ha sottolineato come, davanti a una madre con un figlio con bisogni particolari, sia indispensabile prestare attenzione, comprendere fino in fondo la realtà dei fatti e attivare, ove possibile, reti di sostegno concrete.

“Io penso che sia molto importante non generalizzare le cose perchè i problemi vanno affrontati caso per caso quindi dobbiamo prima di dare giudizi, sapere bene come stanno le cose. Indubbiamente se una mamma ha delle difficoltà soprattutto quando si tratta di bambini particolarmente bisognosi di cure, bisogna stare molto molto attenti perchè la disabilità è un problema che tocca tutti quanti noi però io voglio dire che a Palmi si è molto sensibili a questi problemi, ci sono tante attività di sostegno però che non abbia trovato casa in tutta Palmi mi sembra strano”.

Le parole di Mons. Mesiti mettono al centro un punto cruciale: da una parte il bisogno di ascoltare il dolore di una madre che denuncia una situazione di emergenza abitativa, dall’altra la necessità di evitare che l’intera comunità palmese venga descritta come indifferente o ostile. Il sacerdote non nega la delicatezza del caso, ma invita a distinguere, comprendere e verificare ogni passaggio, soprattutto quando si parla di famiglie vulnerabili e di bambini con autismo.

Palmi, solidarietà e attenzione alla disabilità

Nel suo intervento, il parroco della Concattedrale San Nicola ha voluto ribadire che Palmi è una comunità storicamente sensibile ai temi della solidarietà. Secondo Mons. Mesiti, il territorio non può essere raccontato solo attraverso l’eventuale rifiuto di alcuni privati, perché esiste un tessuto sociale, ecclesiale e associativo che nel tempo ha dimostrato attenzione verso chi vive situazioni di difficoltà.

“Io ho mandato all’On. Mattiani per dire di fare qualcosa, così come tutti insieme collaboriamo per quanto riguarda i problemi di difficoltà che si incontrano casualmente. Io avevo dato la massima disponibilità ad aiutarla anche perchè mi aveva detto che c’era stato già qualcuno che le aveva dato la casa che però aveva chiesto dei soldi in anticipo e soprattutto garanzie per il futuro”.

Il riferimento alla disponibilità personale e al coinvolgimento dell’On. Mattiani evidenzia il tentativo di attivare una risposta istituzionale e sociale alla vicenda. Il tema, infatti, non riguarda soltanto una singola famiglia, ma chiama in causa la capacità delle istituzioni, della Chiesa e della società civile di costruire percorsi efficaci per chi si trova improvvisamente senza una sistemazione dignitosa.

Il diritto alla casa e il peso dei pregiudizi sulla disabilità

La storia di Rosanna e Gabriele solleva una questione che va oltre il singolo episodio: il rapporto tra disabilità e accesso alla casa. Quando una famiglia con un bambino affetto da disturbo dello spettro autistico incontra difficoltà nel trovare un’abitazione, il problema non è soltanto economico o logistico, ma anche culturale. Il rischio è che la fragilità venga percepita come un problema da evitare, anziché come una condizione da accogliere e sostenere.

Rosanna, nell’intervista precedente, aveva raccontato di essersi sentita respinta proprio a causa della condizione del figlio. La sua denuncia ha acceso i riflettori su un tema spesso invisibile: la solitudine delle famiglie che convivono ogni giorno con la disabilità, costrette non solo ad affrontare percorsi sanitari, educativi e assistenziali complessi, ma anche a confrontarsi con paure, diffidenze e chiusure sociali.

Mons. Mesiti richiama la tradizione solidale di Palmi

Nel proseguire il suo ragionamento, Mons. Mesiti ha voluto richiamare alcuni esempi della storia e della vita recente di Palmi per spiegare come la città abbia spesso dimostrato un forte senso di comunità. Il parroco cita la Varia di Palmi, simbolo identitario e religioso della città, nata anche come espressione di vicinanza e solidarietà verso il popolo messinese, e richiama episodi più recenti di mobilitazione collettiva.

“A Palmi questo senso di solidarietà c’è sempre stata a cominciare dalla Varia che è nata per una forma di solidarietà verso il popolo messinese non ultimo il fatto del Sunset, il lido bruciato qualche mese fa. Palmi è molto sensibile. Io penso che non sia giusto generalizzare e non partire dal presupposto che i palmesi sono cattivi. La chiesa è sempre presente. se c’è bisogno noi l’aiutiamo”.

È un passaggio forte, nel quale il sacerdote respinge l’idea di una comunità chiusa o insensibile. Per Mons. Mesiti, la risposta non deve essere la contrapposizione, ma la collaborazione. La Chiesa di Palmi, sottolinea, è pronta a fare la propria parte, come già accade in molte altre situazioni di difficoltà. Il messaggio è chiaro: il dolore di Rosanna e Gabriele va ascoltato, ma la soluzione deve passare da un impegno condiviso, senza trasformare la vicenda in una condanna collettiva.

La Chiesa, le istituzioni e la necessità di una risposta concreta

La vicenda di Rosanna Melara diventa così un banco di prova per la comunità. Le parole di Mons. Mesiti spostano il dibattito dal piano della polemica a quello della responsabilità. Se da un lato il racconto della madre mette in evidenza una condizione di grave disagio, dall’altro l’intervento del parroco invita ad attivare canali concreti di aiuto, coinvolgendo istituzioni, realtà ecclesiali e cittadini.

Il punto centrale resta la necessità di trovare una soluzione abitativa sicura e dignitosa per una madre e un bambino che vivono una situazione di vulnerabilità. In casi come questo, la solidarietà non può restare un principio astratto, ma deve trasformarsi in atti concreti: ascolto, mediazione, sostegno economico quando possibile, ricerca di un’abitazione adeguata, accompagnamento istituzionale e tutela della dignità della persona.

Il caso Rosanna-Gabriele come appello alla comunità

L’intervista di Graziano Tomarchio a Mons. Silvio Mesiti per StrettoWeb aggiunge un nuovo tassello a una vicenda che ha colpito profondamente l’opinione pubblica. Il caso di Rosanna e Gabriele non è soltanto la storia di una madre in difficoltà, ma anche un appello alla responsabilità collettiva. La disabilità non può diventare motivo di esclusione, né la ricerca di una casa può trasformarsi in un percorso a ostacoli per chi già affronta ogni giorno sacrifici enormi.

Le parole del parroco della Concattedrale San Nicola di Palmi invitano a non semplificare, a non dividere la comunità tra buoni e cattivi, ma anche a non restare immobili. Di fronte a una madre che chiede aiuto, la risposta deve essere concreta, rapida e rispettosa. La vicenda, ora, interpella tutti: istituzioni, Chiesa, cittadini e proprietari di immobili. Perché il vero banco di prova di una comunità è la capacità di riconoscere il bisogno e trasformarlo in accoglienza, soprattutto quando al centro ci sono un bambino, una madre e il diritto fondamentale a vivere con dignità.