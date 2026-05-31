Reggio Calabria, l’appello a Cannizzaro: servizi base, turismo e le priorità per far risorgere la città

“Andrea Marino, professionista con esperienza pluriennale nei settori sanitario, sociale, ambientale, della tutela animale, della sicurezza territoriale, della protezione civile e dell’attività sindacale a tutela dei diritti dei lavoratori, rivolge i propri auguri di buon lavoro al Sindaco Cannizzaro e alla nuova amministrazione comunale. L’auspicio è che il consenso ottenuto alle urne possa tradursi rapidamente in azioni concrete e risultati tangibili per la città, perché oggi i cittadini non chiedono annunci ma soluzioni.

Le priorità sono sotto gli occhi di tutti: acqua, rifiuti, viabilità, manutenzione delle strade, sicurezza urbana, decoro cittadino, servizi essenziali, tutela ambientale e qualità della vita. Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla funzionalità dei depuratori e alla tutela del mare. Non è più tollerabile assistere a sversamenti, liquami e criticità che compromettono l’immagine del territorio e penalizzano cittadini, pescatori, operatori turistici e attività economiche“. È quanto dichiarato in una nota stampa dall’Agr. Dott. Andrea Marino, in un messaggio rivolto al nuovo sindaco Francesco Cannizzaro nel quale evidenzia le problematiche che affliggono la città di Reggio Calabria.

“Le spiagge devono essere pulite, sicure e accoglienti. Il turismo rappresenta una risorsa fondamentale e richiede servizi adeguati, manutenzione, controlli, accessibilità e valorizzazione concreta del patrimonio naturale e culturale. Anche il porto deve diventare un vero motore di sviluppo economico e turistico, capace di creare occupazione, attrarre investimenti e generare nuove opportunità per giovani, imprese e attività produttive“, prosegue Marino.

“Non meno importante è il tema della sanità territoriale. I cittadini chiedono servizi efficienti, riduzione delle liste di attesa, maggiore assistenza ai soggetti fragili e un dialogo costante con le realtà sanitarie del territorio.

Occorre inoltre investire sulle nuove generazioni attraverso il recupero delle aree sportive, dei parchi pubblici e degli spazi aggregativi, contrastando il disagio sociale e offrendo opportunità concrete di crescita, formazione e partecipazione.

La sicurezza deve essere affrontata con una visione moderna e concreta, attraverso una maggiore presenza sul territorio, il potenziamento della videosorveglianza, il recupero delle aree degradate e una collaborazione reale tra istituzioni, cittadini e associazioni“, aggiunge Marino.

“Resta centrale la questione ambientale: discariche abusive, abbandono dei rifiuti, incendi e degrado continuano a rappresentare un’emergenza che richiede interventi immediati e continui. Grande attenzione dovrà essere riservata anche al randagismo, alla gestione delle colonie feline e alle strutture di ricovero degli animali, attraverso una programmazione seria e condivisa con ASP Veterinaria, associazioni e professionisti del settore.

È fondamentale, inoltre, riaprire e rendere pienamente operative le circoscrizioni, riportando i servizi e l’ascolto dei cittadini nei quartieri e nelle periferie, troppo spesso dimenticati.

Oggi molte famiglie chiedono attenzione non soltanto sulle grandi opere, ma anche sulle problematiche quotidiane: illuminazione pubblica, manutenzioni ordinarie, pulizia delle strade, sicurezza delle scuole, trasporti efficienti e servizi realmente funzionanti.

Serve inoltre una visione concreta sul futuro dei giovani, che troppo spesso sono costretti a lasciare il territorio per mancanza di opportunità lavorative, servizi e prospettive di crescita“, rimarca Marino.

“Andrea Marino evidenzia anche la necessità di una maggiore trasparenza amministrativa e di un utilizzo efficace delle risorse regionali, nazionali ed europee, affinché ogni finanziamento disponibile possa trasformarsi realmente in opere, servizi e sviluppo per la collettività.

Un passaggio importante riguarda il ruolo del volontariato. Le associazioni rappresentano una risorsa preziosa e indispensabile per il territorio e meritano di essere valorizzate, sostenute e coinvolte nei percorsi decisionali.

Tuttavia il volontariato non può sostituirsi agli enti pubblici né diventare l’unica risposta alle emergenze e alle carenze strutturali. Le istituzioni hanno il dovere di garantire servizi, personale, organizzazione e presenza sul territorio attraverso strumenti adeguati e responsabilità precise.

È necessario costruire una collaborazione seria tra amministrazione, associazioni, volontari e cittadini, nel rispetto dei ruoli e delle competenze di ciascuno. La città dispone di energie, competenze e professionalità che meritano di essere ascoltate e coinvolte. Oggi più che mai servono confronto, programmazione, presenza e una visione chiara del futuro.

Andrea Marino conferma la propria disponibilità a collaborare con spirito costruttivo, mettendo a disposizione l’esperienza maturata negli anni nell’interesse esclusivo della comunità.

Le città non si cambiano con le promesse, ma con il coraggio di affrontare ogni giorno i problemi reali dei cittadini“, conclude il professionista reggino.