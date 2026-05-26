Reggio Calabria, l’anno zero: il crollo del “Modello Falcomatà” e la sfida in salita di Francesco Cannizzaro

“Il verdetto delle urne a Reggio Calabria non è stato una semplice alternanza democratica, ma un vero e proprio terremoto politico. Un 68% contro un misero 20% che non lascia spazio a interpretazioni o a sofismi da talk show: è la “Caporetto” definitiva del centrosinistra cittadino, il capolinea di dodici anni di amministrazione targata Partito Democratico e guidata da Giuseppe Falcomatà. I segnali del resto erano già evidenti nel 2020, arrivando da Sindaco uscente, ricandidandosi, addirittura arrivò al ballottaggio contro un semi-sconosciuto Minicuci (quello che definì il giovane Sindaco “trasportatore di oggetti di ferro di scarso valore”), fino alle recenti elezioni regionali, dove l’ex sindaco metropolitano è riuscito a strappare uno scranno da consigliere di minoranza solo “per il rotto della cuffia”. Un risultato quasi umiliante per chi ha governato per oltre un decennio la città più grande della Calabria e che porta un cognome pesante. Della lungimiranza amministrativa e dell’acume politico del compianto padre Italo, Giuseppe Falcomatà ha dimostrato di aver ereditato ben poco. Guardare oggi Reggio Calabria è come fare l’anatomia di un disastro: una città ultima in tutto”. E’ questo l’auspicio che fa un cittadino di Reggio Calabria e lettore di StrettoWeb, il giorno dopo l’elezione di Francesco Cannizzaro come sindaco della città.

“Il voto plebiscitario a favore del centrodestra di Francesco Cannizzaro è la diretta conseguenza di una città ridotta allo stremo, regolarmente fanalino di coda in tutte le classifiche nazionali sulla qualità della vita e la vivibilità. I reggini hanno votato con la memoria visiva di ciò che ballava sotto i loro occhi ogni giorno:

Decoro urbano e servizi: Strade colabrodo, cumuli di spazzatura e una gestione dei rifiuti fallimentare. Il verde pubblico è stato azzerato o lasciato all’incuria, con la triste costante di villette e parchetti giochi inaugurati in pompa magna a favore di flash e abbandonati a se stessi un mese dopo.

Mobilità e sicurezza: Trasporti urbani deficitari, traffico costantemente congestionato e una Polizia Municipale priva di un coordinamento efficace sul territorio.

Offerta culturale: Una programmazione di spettacoli ed eventi spesso giudicata di “quart’ordine”, incapace di dare a Reggio il respiro turistico e metropolitano che meriterebbe.

Di fronte a un simile disastro elettorale, una domanda sorge spontanea e va indirizzata direttamente ai vertici nazionali (Schlein) e regionali (Irto) del Partito Democratico: vale ancora la pena puntare sulla figura di Giuseppe Falcomatà?”.

“L’ex sindaco sembra non aver percepito la portata del rifiuto della città. È ancora lì, in prima fila, a presenziare agli eventi e a sponsorizzare altri candidati, senza rendersi conto che la sua sola presenza è diventata un boomerang politico. Viene in mente la sferzante ironia del comico Gennaro Calabrese quando, nell’imitare l’ex sindaco facente funzioni Domenico Battaglia, sentenziava: “Ogni volta che parli, io perdo cento voti”. Ecco, la parabola attuale è esattamente questa: una presenza che toglie credibilità e voti a chiunque provi a raccoglierne l’eredità”.

“Per Francesco Cannizzaro si apre ora una stagione difficilissima. La strada per lui è tutta in salita. Raccoglie una città strutturalmente e moralmente svuotata, ma che conserva una disperata fame di cambiamento. D’altronde, dopo essere stati relegati all’ultimo posto delle graduatorie nazionali, l’unica direzione possibile è risalire. Ci permettiamo, però, di rivolgere un accorato appello (o se vogliamo, una preghiera laica) al neo Sindaco Cannizzaro: ci risparmi l’orrenda e usurata frase “È colpa di quelli di prima”. Per dodici anni, l’amministrazione Falcomatà ha utilizzato lo scaricabarile come scudo spaziale contro la propria incapacità, trasformando il passato in un’arma di distrazione di massa”.

“Reggio Calabria conosce perfettamente le colpe di chi ha governato fino a ieri; non ha bisogno di un motivetto ripetuto a memoria. Francesco Cannizzaro è stato votato per invertire la rotta, per amministrare il presente e pianificare il futuro, non per fare l’archeologo degli errori altrui. La sfida è titanica, il tempo delle scuse è scaduto per tutti. Da oggi contano solo i fatti. La sfida che si staglia davanti al neo sindaco non si esaurisce nella pur titanica opera di rifacimento del manto stradale o nella riorganizzazione della raccolta dei rifiuti. C’è qualcosa di molto più profondo e immateriale da rimettere in piedi: l’anima stessa di una comunità. Reggio Calabria oggi non è solo una città ferita nelle sue infrastrutture, è una città profondamente delusa, logorata da promesse mai mantenute e da una narrazione pubblica che per anni è apparsa distante anni luce dalla realtà vissuta dai cittadini nelle periferie come in centro”.

“Il primo, vero nodo gordiano da sciogliere si nasconde dentro Palazzo San Giorgio. Cannizzaro eredita una macchina amministrativa e burocratica ingolfata, demotivata, spesso paralizzata da anni di precariato gestionale e da una cronica carenza di personale qualificato. Rimettere in pista questo motore — che è il vero cuore pulsante di ogni programmazione — è la condicio sine qua non per spendere i fondi europei, per sbloccare i cantieri eterni e per garantire che i servizi essenziali non siano più un miraggio o un favore concesso dall’alto, ma un diritto quotidiano dei reggini. Se non riparte la macchina burocratica, ogni visione di sviluppo rimarrà inevitabilmente sulla carta”.

“Ma c’è una sfida ancora più alta che attende la nuova governance, ed è quella della riconquista della fiducia. Quell’abissale 68% ottenuto alle urne non è un assegno in bianco; è un grido d’aiuto, un moto d’orgoglio e, per certi versi, l’ultima fiche che una città stremata ha deciso di giocarsi prima della rassegnazione totale. Per troppi anni la politica locale si è arroccata nei palazzi, parlando un linguaggio autoreferenziale, visibile solo al momento del taglio di un nastro o durante le passerelle elettorali”.

“Oggi c’è un intero popolo che chiede semplicemente di essere ascoltato. Ascoltare i commercianti che resistono nonostante tutto, i giovani che preparano le valigie per l’ennesimo viaggio di sola andata, le famiglie che chiedono quartieri sicuri e dignitosi per i propri figli. Il nuovo Sindaco dovrà avere la capacità di stare tra la gente, non solo fisicamente, ma emotivamente, praticando quell’empatia amministrativa che è mancata nell’ultimo decennio”.

“La strada, come detto, è tutta in salita ed è per questo che Reggio non ha tempo da perdere in sterili vendette politiche o nei già citati scaricabarile. La ricostruzione di Reggio Calabria passa dalla capacità di trasformare quella schiacciante percentuale elettorale in energia civica. Cannizzaro ha l’onere e l’onore di dimostrare che un’alternativa non solo era possibile, ma è finalmente reale. La città aspetta, guarda e, per la prima volta dopo tanto tempo, spera di nuovo”.