Reggio Calabria, la presentazione della X edizione del Festival Autoretrò – 3° Memorial Lillo Cavallo | INFO

Martedì 26 maggio, alle ore 11:00, i locali del Castello Aragonese di Reggio Calabria, ospiteranno la conferenza stampa di presentazione della X edizione del Festival Autoretrò – 3° Memorial Lillo Cavallo. La manifestazione, dedicata al motorismo storico e alla valorizzazione del territorio reggino e calabrese, si svolgerà dal 30 maggio al 2 giugno 2026. I temi principali che verranno discussi durante l’incontro sono:

Il Programma 2026: Tutti i dettagli dei 4 giorni di evento.

Gli Itinerari: I percorsi turistici e culturali tra la Costa degli Dei e la Costa dei Gelsomini.

Tre grandi anniversari: Le celebrazioni per i 30 anni di AREMES, i 60 anni di ASI e i 120 anni dello storico marchio Lancia.

Presenza internazionale: I dettagli sugli equipaggi in arrivo da numerose regioni d’Italia e dall’estero.